Жители Архангельской области назвали свою зарплату мечты

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Архангельской области в начале 2025 года и узнали, на какую зарплату рассчитывают местные соискатели и на сколько изменился их доход по итогам за последний год.

По данным hh.ru за последний месяц, зарплатные запросы местных работников достигли 50 тыс. рублей – это средняя зарплата, которую хотят получать те, кто ищет работу прямо сейчас. За год запросы местных жителей не изменились.

Наибольшие зарплатные запросы в регионе сейчас имеют соискатели из сферы сельского хозяйства, области стратегии, инвестиций и консалтинга, а также топ-менеджеры (не менее 100 тыс. рублей). На втором месте по запросам – работники отрасли добычи сырья (не менее 99 тыс.), на третьем месте – производственники (92 тыс.).

А вот сильнее всего запросы за год выросли у работников и соискателей сразу из нескольких сфер: более чем на 20 тыс. рублей стали больше запрашивать за свой труд работники сферы добычи сырья (+29 тыс.), производственные кадры (+22 тыс.), специалисты из сельхозсектора (+21 тыс.), а также консультанты по стратегии и инвестициям (+20 тыс.).

Насколько изменились зарплатные запросы работников Архангельской области за год?

Профессиональная область 2024 2023 Динамика за год Сельское хозяйство 100 000 ₽ 78 871 ₽ 21 129 ₽ 27% Стратегия, инвестиции, консалтинг 100 000 ₽ 80 000 ₽ 20 000 ₽ 25% Высший и средний менеджмент 100 000 ₽ 100 000 ₽ - ₽ 0% Добыча сырья 99 038 ₽ 70 000 ₽ 29 038 ₽ 41% Производство, сервисное обслуживание 91 783 ₽ 70 000 ₽ 21 783 ₽ 31% Строительство, недвижимость 80 000 ₽ 70 000 ₽ 10 000 ₽ 14% Информационные технологии 75 320 ₽ 60 000 ₽ 15 320 ₽ 26% Автомобильный бизнес 70 317 ₽ 60 659 ₽ 9 658 ₽ 16% Управление персоналом, тренинги 70 000 ₽ 58 726 ₽ 11 274 ₽ 19% Закупки 70 000 ₽ 59 936 ₽ 10 064 ₽ 17% Рабочий персонал 70 000 ₽ 60 000 ₽ 10 000 ₽ 17% Юристы 70 000 ₽ 60 000 ₽ 10 000 ₽ 17% Транспорт, логистика, перевозки 61 543 ₽ 60 000 ₽ 1 543 ₽ 3% Финансы, бухгалтерия 60 000 ₽ 52 909 ₽ 7 091 ₽ 13% Медицина, фармацевтика 59 737 ₽ 49 321 ₽ 10 416 ₽ 21% Безопасность 59 421 ₽ 40 000 ₽ 19 421 ₽ 49% Наука, образование 58 039 ₽ 45 608 ₽ 12 430 ₽ 27% Маркетинг, реклама, PR 54 595 ₽ 50 000 ₽ 4 595 ₽ 9% Административный персонал 50 000 ₽ 40 000 ₽ 10 000 ₽ 25% Домашний, обслуживающий персонал 50 000 ₽ 40 000 ₽ 10 000 ₽ 25% Искусство, развлечения, массмедиа 50 000 ₽ 45 000 ₽ 5 000 ₽ 11% Продажи, обслуживание клиентов 50 000 ₽ 45 712 ₽ 4 288 ₽ 9% Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 50 000 ₽ 47 504 ₽ 2 496 ₽ 5% Розничная торговля 40 745 ₽ 35 061 ₽ 5 684 ₽ 16% Туризм, гостиницы, рестораны 40 000 ₽ 38 657 ₽ 1 343 ₽ 3%

Что происходило с зарплатами жителей Архангельской области в 2024?

В ходе опроса hh.ru по итогам 2024 года местные жители рассказали, как менялась их зарплата (оклад) в 2024 году. У 35% респондентов она не изменилась. Другие 35% респондентов в СЗФО и в том числе Архангельской области заявили, что их зарплата выросла. При этом доля тех, кто столкнулся с ростом, за последние четыре года стала наиболее высокой: в 2021 году их было 27%, в 2022 – 15%, в 2023 – 25%. Понизился же уровень заработной платы у 14% опрошенных (это самый низкий показатель за последние годы). 15% затруднились ответить.

Примечательно, что у мужчин и женщин заработные платы в 2024 году росли практически в одинаковом темпе – 37% и 35% соответственно. В разрезе возрастных групп доход рос чаще всего у сотрудников 25-34 лет – 42%. У молодежи 18-24 лет зарплата повышалась в 38% случаев. Респонденты 35-44 лет сталкивались чуть реже – 35%, а работники 45-54 лет и 55+ – в 25% случаев.

Что касается отдельных профобластей, то чаще всего зарплаты росли у сотрудников сфер «Закупки» (46%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (45%), «Производство, сервисное обслуживание» (43%), «Управление персоналом, тренинги» (43%). С сокращением доходов чаще прочих сталкивались специалисты из сфер «Безопасность» (23%), «Домашний, обслуживающий персонал» (23%), «Медицина, фармацевтика» (22%), «Розничная торговля» (20%).