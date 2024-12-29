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Жители Архангельской области назвали свою зарплату мечты

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Архангельской области в начале 2025 года и узнали, на какую зарплату рассчитывают местные соискатели и на сколько изменился их доход по итогам за последний год.

По данным hh.ru за последний месяц, зарплатные запросы местных работников достигли 50 тыс. рублей – это средняя зарплата, которую хотят получать те, кто ищет работу прямо сейчас. За год запросы местных жителей не изменились. 

Наибольшие зарплатные запросы в регионе сейчас имеют соискатели из сферы сельского хозяйства, области стратегии, инвестиций и консалтинга, а также топ-менеджеры (не менее 100 тыс. рублей). На втором месте по запросам – работники отрасли добычи сырья (не менее 99 тыс.), на третьем месте – производственники (92 тыс.). 

А вот сильнее всего запросы за год выросли у работников и соискателей сразу из нескольких сфер: более чем на 20 тыс. рублей стали больше запрашивать за свой труд работники сферы добычи сырья (+29 тыс.), производственные кадры (+22 тыс.), специалисты из сельхозсектора (+21 тыс.), а также консультанты по стратегии и инвестициям (+20 тыс.).

Насколько изменились зарплатные запросы работников Архангельской области за год? 

Профессиональная область

2024

2023

Динамика за год

 Сельское хозяйство 

       100 000 ₽ 

        78 871 ₽ 

     21 129 ₽ 

27%

 Стратегия, инвестиции, консалтинг 

       100 000 ₽ 

        80 000 ₽ 

     20 000 ₽ 

25%

 Высший и средний менеджмент 

       100 000 ₽ 

      100 000 ₽ 

            -   ₽ 

0%

 Добыча сырья 

         99 038 ₽ 

        70 000 ₽ 

     29 038 ₽ 

41%

 Производство, сервисное обслуживание 

         91 783 ₽ 

        70 000 ₽ 

     21 783 ₽ 

31%

 Строительство, недвижимость 

         80 000 ₽ 

        70 000 ₽ 

     10 000 ₽ 

14%

 Информационные технологии 

         75 320 ₽ 

        60 000 ₽ 

     15 320 ₽ 

26%

 Автомобильный бизнес 

         70 317 ₽ 

        60 659 ₽ 

       9 658 ₽ 

16%

 Управление персоналом, тренинги 

         70 000 ₽ 

        58 726 ₽ 

     11 274 ₽ 

19%

 Закупки 

         70 000 ₽ 

        59 936 ₽ 

     10 064 ₽ 

17%

 Рабочий персонал 

         70 000 ₽ 

        60 000 ₽ 

     10 000 ₽ 

17%

 Юристы 

         70 000 ₽ 

        60 000 ₽ 

     10 000 ₽ 

17%

 Транспорт, логистика, перевозки 

         61 543 ₽ 

        60 000 ₽ 

       1 543 ₽ 

3%

 Финансы, бухгалтерия 

         60 000 ₽ 

        52 909 ₽ 

       7 091 ₽ 

13%

 Медицина, фармацевтика 

         59 737 ₽ 

        49 321 ₽ 

     10 416 ₽ 

21%

 Безопасность 

         59 421 ₽ 

        40 000 ₽ 

     19 421 ₽ 

49%

 Наука, образование 

         58 039 ₽ 

        45 608 ₽ 

     12 430 ₽ 

27%

 Маркетинг, реклама, PR 

         54 595 ₽ 

        50 000 ₽ 

       4 595 ₽ 

9%

 Административный персонал 

         50 000 ₽ 

        40 000 ₽ 

     10 000 ₽ 

25%

 Домашний, обслуживающий персонал 

         50 000 ₽ 

        40 000 ₽ 

     10 000 ₽ 

25%

 Искусство, развлечения, массмедиа 

         50 000 ₽ 

        45 000 ₽ 

       5 000 ₽ 

11%

 Продажи, обслуживание клиентов 

         50 000 ₽ 

        45 712 ₽ 

       4 288 ₽ 

9%

 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 

         50 000 ₽ 

        47 504 ₽ 

       2 496 ₽ 

5%

 Розничная торговля 

         40 745 ₽ 

        35 061 ₽ 

       5 684 ₽ 

16%

 Туризм, гостиницы, рестораны 

         40 000 ₽ 

        38 657 ₽ 

       1 343 ₽ 

3%

 

Что происходило с зарплатами жителей Архангельской области в 2024?

В ходе опроса hh.ru по итогам 2024 года местные жители рассказали, как менялась их зарплата (оклад) в 2024 году. У 35% респондентов она не изменилась. Другие 35% респондентов в СЗФО и в том числе Архангельской области заявили, что их зарплата выросла. При этом доля тех, кто столкнулся с ростом, за последние четыре года стала наиболее высокой: в 2021 году их было 27%, в 2022 – 15%, в 2023 – 25%. Понизился же уровень заработной платы у 14% опрошенных (это самый низкий показатель за последние годы). 15% затруднились ответить. 

Примечательно, что у мужчин и женщин заработные платы в 2024 году росли практически в одинаковом темпе – 37% и 35% соответственно. В разрезе возрастных групп доход рос чаще всего у сотрудников 25-34 лет – 42%. У молодежи 18-24 лет зарплата повышалась в 38% случаев. Респонденты 35-44 лет сталкивались чуть реже – 35%, а работники 45-54 лет и 55+ – в 25% случаев. 

Что касается отдельных профобластей, то чаще всего зарплаты росли у сотрудников сфер «Закупки» (46%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (45%), «Производство, сервисное обслуживание» (43%), «Управление персоналом, тренинги» (43%). С сокращением доходов чаще прочих сталкивались специалисты из сфер «Безопасность» (23%), «Домашний, обслуживающий персонал» (23%), «Медицина, фармацевтика» (22%), «Розничная торговля» (20%).

23 январь 08:46 | : Экономика

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