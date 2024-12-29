Жители Архангельской области назвали свою зарплату мечты

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Архангельской области в начале 2025 года и узнали, на какую зарплату рассчитывают местные соискатели и на сколько изменился их доход по итогам за последний год.
По данным hh.ru за последний месяц, зарплатные запросы местных работников достигли 50 тыс. рублей – это средняя зарплата, которую хотят получать те, кто ищет работу прямо сейчас. За год запросы местных жителей не изменились.
Наибольшие зарплатные запросы в регионе сейчас имеют соискатели из сферы сельского хозяйства, области стратегии, инвестиций и консалтинга, а также топ-менеджеры (не менее 100 тыс. рублей). На втором месте по запросам – работники отрасли добычи сырья (не менее 99 тыс.), на третьем месте – производственники (92 тыс.).
А вот сильнее всего запросы за год выросли у работников и соискателей сразу из нескольких сфер: более чем на 20 тыс. рублей стали больше запрашивать за свой труд работники сферы добычи сырья (+29 тыс.), производственные кадры (+22 тыс.), специалисты из сельхозсектора (+21 тыс.), а также консультанты по стратегии и инвестициям (+20 тыс.).
Насколько изменились зарплатные запросы работников Архангельской области за год?
Профессиональная область
2024
2023
Динамика за год
Сельское хозяйство
100 000 ₽
78 871 ₽
21 129 ₽
27%
Стратегия, инвестиции, консалтинг
100 000 ₽
80 000 ₽
20 000 ₽
25%
Высший и средний менеджмент
100 000 ₽
100 000 ₽
- ₽
0%
Добыча сырья
99 038 ₽
70 000 ₽
29 038 ₽
41%
Производство, сервисное обслуживание
91 783 ₽
70 000 ₽
21 783 ₽
31%
Строительство, недвижимость
80 000 ₽
70 000 ₽
10 000 ₽
14%
Информационные технологии
75 320 ₽
60 000 ₽
15 320 ₽
26%
Автомобильный бизнес
70 317 ₽
60 659 ₽
9 658 ₽
16%
Управление персоналом, тренинги
70 000 ₽
58 726 ₽
11 274 ₽
19%
Закупки
70 000 ₽
59 936 ₽
10 064 ₽
17%
Рабочий персонал
70 000 ₽
60 000 ₽
10 000 ₽
17%
Юристы
70 000 ₽
60 000 ₽
10 000 ₽
17%
Транспорт, логистика, перевозки
61 543 ₽
60 000 ₽
1 543 ₽
3%
Финансы, бухгалтерия
60 000 ₽
52 909 ₽
7 091 ₽
13%
Медицина, фармацевтика
59 737 ₽
49 321 ₽
10 416 ₽
21%
Безопасность
59 421 ₽
40 000 ₽
19 421 ₽
49%
Наука, образование
58 039 ₽
45 608 ₽
12 430 ₽
27%
Маркетинг, реклама, PR
54 595 ₽
50 000 ₽
4 595 ₽
9%
Административный персонал
50 000 ₽
40 000 ₽
10 000 ₽
25%
Домашний, обслуживающий персонал
50 000 ₽
40 000 ₽
10 000 ₽
25%
Искусство, развлечения, массмедиа
50 000 ₽
45 000 ₽
5 000 ₽
11%
Продажи, обслуживание клиентов
50 000 ₽
45 712 ₽
4 288 ₽
9%
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
50 000 ₽
47 504 ₽
2 496 ₽
5%
Розничная торговля
40 745 ₽
35 061 ₽
5 684 ₽
16%
Туризм, гостиницы, рестораны
40 000 ₽
38 657 ₽
1 343 ₽
3%
Что происходило с зарплатами жителей Архангельской области в 2024?
В ходе опроса hh.ru по итогам 2024 года местные жители рассказали, как менялась их зарплата (оклад) в 2024 году. У 35% респондентов она не изменилась. Другие 35% респондентов в СЗФО и в том числе Архангельской области заявили, что их зарплата выросла. При этом доля тех, кто столкнулся с ростом, за последние четыре года стала наиболее высокой: в 2021 году их было 27%, в 2022 – 15%, в 2023 – 25%. Понизился же уровень заработной платы у 14% опрошенных (это самый низкий показатель за последние годы). 15% затруднились ответить.
Примечательно, что у мужчин и женщин заработные платы в 2024 году росли практически в одинаковом темпе – 37% и 35% соответственно. В разрезе возрастных групп доход рос чаще всего у сотрудников 25-34 лет – 42%. У молодежи 18-24 лет зарплата повышалась в 38% случаев. Респонденты 35-44 лет сталкивались чуть реже – 35%, а работники 45-54 лет и 55+ – в 25% случаев.
Что касается отдельных профобластей, то чаще всего зарплаты росли у сотрудников сфер «Закупки» (46%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (45%), «Производство, сервисное обслуживание» (43%), «Управление персоналом, тренинги» (43%). С сокращением доходов чаще прочих сталкивались специалисты из сфер «Безопасность» (23%), «Домашний, обслуживающий персонал» (23%), «Медицина, фармацевтика» (22%), «Розничная торговля» (20%).