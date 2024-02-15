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Информационно-аналитический портал
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У жителей Архангельской области растут зарплатные аппетиты

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала средние ожидаемые заработные платы, указанные в резюме более 17 тыс. соискателей из Архангельской области.

Средняя ожидаемая зарплата в регионе в начале весны 2024 года составила 50 тыс. руб. – это на 9,3 тыс. больше, чем в том же периоде 2023 года.

Сильнее всего зарплатные аппетиты выросли у соискателей сферы «Высший менеджмент» – сразу на 20 тыс. рублей, до 80 тыс. рублей. На втором месте – соискатели в лице юристов, их зарплатные ожидания достигли 50 тыс. рублей, что на 12,9 тыс. рублей больше, чем год назад. На третьем месте оказались соискатели, претендующие на вакансии в автобизнесе. Так, сразу на 11,1 тыс. рублей они увеличили свои зарплатные запросы.

Падение зарплатных ожиданий не показала ни одна проф. сфера. В медицине соискатели в этом году ожидают аналогичную оплату труда. При этом самый скромный рост запросов по сравнению с прошлым годом был зафиксирован в сфере спорта и бьюти-индустрии. Здесь соискатели нарастили ожидания по зарплате лишь на 391 руб. 

Профсфера

фев.24

фев.23

Динамика за год

Медицина, фармацевтика

50 000 ₽

50 000 ₽

0 ₽

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

40 391 ₽

40 000 ₽

391 ₽

Искусство, развлечения, массмедиа

43 336 ₽

40 000 ₽

3 336 ₽

Безопасность

43 879 ₽

40 000 ₽

3 879 ₽

Административный персонал

40 000 ₽

35 000 ₽

5 000 ₽

Маркетинг, реклама, PR

50 000 ₽

45 000 ₽

5 000 ₽

Финансы, бухгалтерия

51 111 ₽

45 000 ₽

6 111 ₽

Производство, сервисное обслуживание

73 879 ₽

67 486 ₽

6 394 ₽

Туризм, гостиницы, рестораны

40 000 ₽

33 556 ₽

6 444 ₽

Добыча сырья

75 196 ₽

67 477 ₽

7 719 ₽

Рабочий персонал

60 000 ₽

51 060 ₽

8 940 ₽

Закупки

60 000 ₽

50 195 ₽

9 805 ₽

Домашний, обслуживающий персонал

45 000 ₽

35 123 ₽

9 877 ₽

Информационные технологии

60 000 ₽

50 000 ₽

10 000 ₽

Наука, образование

50 000 ₽

40 000 ₽

10 000 ₽

Продажи, обслуживание клиентов

50 000 ₽

40 000 ₽

10 000 ₽

Розничная торговля

40 000 ₽

30 000 ₽

10 000 ₽

Сельское хозяйство

80 000 ₽

70 000 ₽

10 000 ₽

Стратегия, инвестиции, консалтинг

80 000 ₽

70 000 ₽

10 000 ₽

Строительство, недвижимость

70 000 ₽

60 000 ₽

10 000 ₽

Транспорт, логистика, перевозки

60 000 ₽

50 000 ₽

10 000 ₽

Управление персоналом, тренинги

60 000 ₽

50 000 ₽

10 000 ₽

Автомобильный бизнес

61 111 ₽

50 000 ₽

11 111 ₽

Юристы

62 939 ₽

50 000 ₽

12 939 ₽

Высший и средний менеджмент

100 000 ₽

80 000 ₽

20 000 ₽

 (фото с https://24krasnodar.ru/)  

20 март 08:30 | : Экономика

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