У жителей Архангельской области растут зарплатные аппетиты

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала средние ожидаемые заработные платы, указанные в резюме более 17 тыс. соискателей из Архангельской области.

Средняя ожидаемая зарплата в регионе в начале весны 2024 года составила 50 тыс. руб. – это на 9,3 тыс. больше, чем в том же периоде 2023 года.

Сильнее всего зарплатные аппетиты выросли у соискателей сферы «Высший менеджмент» – сразу на 20 тыс. рублей, до 80 тыс. рублей. На втором месте – соискатели в лице юристов, их зарплатные ожидания достигли 50 тыс. рублей, что на 12,9 тыс. рублей больше, чем год назад. На третьем месте оказались соискатели, претендующие на вакансии в автобизнесе. Так, сразу на 11,1 тыс. рублей они увеличили свои зарплатные запросы.

Падение зарплатных ожиданий не показала ни одна проф. сфера. В медицине соискатели в этом году ожидают аналогичную оплату труда. При этом самый скромный рост запросов по сравнению с прошлым годом был зафиксирован в сфере спорта и бьюти-индустрии. Здесь соискатели нарастили ожидания по зарплате лишь на 391 руб.

Профсфера фев.24 фев.23 Динамика за год Медицина, фармацевтика 50 000 ₽ 50 000 ₽ 0 ₽ Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 40 391 ₽ 40 000 ₽ 391 ₽ Искусство, развлечения, массмедиа 43 336 ₽ 40 000 ₽ 3 336 ₽ Безопасность 43 879 ₽ 40 000 ₽ 3 879 ₽ Административный персонал 40 000 ₽ 35 000 ₽ 5 000 ₽ Маркетинг, реклама, PR 50 000 ₽ 45 000 ₽ 5 000 ₽ Финансы, бухгалтерия 51 111 ₽ 45 000 ₽ 6 111 ₽ Производство, сервисное обслуживание 73 879 ₽ 67 486 ₽ 6 394 ₽ Туризм, гостиницы, рестораны 40 000 ₽ 33 556 ₽ 6 444 ₽ Добыча сырья 75 196 ₽ 67 477 ₽ 7 719 ₽ Рабочий персонал 60 000 ₽ 51 060 ₽ 8 940 ₽ Закупки 60 000 ₽ 50 195 ₽ 9 805 ₽ Домашний, обслуживающий персонал 45 000 ₽ 35 123 ₽ 9 877 ₽ Информационные технологии 60 000 ₽ 50 000 ₽ 10 000 ₽ Наука, образование 50 000 ₽ 40 000 ₽ 10 000 ₽ Продажи, обслуживание клиентов 50 000 ₽ 40 000 ₽ 10 000 ₽ Розничная торговля 40 000 ₽ 30 000 ₽ 10 000 ₽ Сельское хозяйство 80 000 ₽ 70 000 ₽ 10 000 ₽ Стратегия, инвестиции, консалтинг 80 000 ₽ 70 000 ₽ 10 000 ₽ Строительство, недвижимость 70 000 ₽ 60 000 ₽ 10 000 ₽ Транспорт, логистика, перевозки 60 000 ₽ 50 000 ₽ 10 000 ₽ Управление персоналом, тренинги 60 000 ₽ 50 000 ₽ 10 000 ₽ Автомобильный бизнес 61 111 ₽ 50 000 ₽ 11 111 ₽ Юристы 62 939 ₽ 50 000 ₽ 12 939 ₽ Высший и средний менеджмент 100 000 ₽ 80 000 ₽ 20 000 ₽

(фото с https://24krasnodar.ru/)