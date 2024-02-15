У жителей Архангельской области растут зарплатные аппетиты

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала средние ожидаемые заработные платы, указанные в резюме более 17 тыс. соискателей из Архангельской области.
Средняя ожидаемая зарплата в регионе в начале весны 2024 года составила 50 тыс. руб. – это на 9,3 тыс. больше, чем в том же периоде 2023 года.
Сильнее всего зарплатные аппетиты выросли у соискателей сферы «Высший менеджмент» – сразу на 20 тыс. рублей, до 80 тыс. рублей. На втором месте – соискатели в лице юристов, их зарплатные ожидания достигли 50 тыс. рублей, что на 12,9 тыс. рублей больше, чем год назад. На третьем месте оказались соискатели, претендующие на вакансии в автобизнесе. Так, сразу на 11,1 тыс. рублей они увеличили свои зарплатные запросы.
Падение зарплатных ожиданий не показала ни одна проф. сфера. В медицине соискатели в этом году ожидают аналогичную оплату труда. При этом самый скромный рост запросов по сравнению с прошлым годом был зафиксирован в сфере спорта и бьюти-индустрии. Здесь соискатели нарастили ожидания по зарплате лишь на 391 руб.
Профсфера
фев.24
фев.23
Динамика за год
Медицина, фармацевтика
50 000 ₽
50 000 ₽
0 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
40 391 ₽
40 000 ₽
391 ₽
Искусство, развлечения, массмедиа
43 336 ₽
40 000 ₽
3 336 ₽
Безопасность
43 879 ₽
40 000 ₽
3 879 ₽
Административный персонал
40 000 ₽
35 000 ₽
5 000 ₽
Маркетинг, реклама, PR
50 000 ₽
45 000 ₽
5 000 ₽
Финансы, бухгалтерия
51 111 ₽
45 000 ₽
6 111 ₽
Производство, сервисное обслуживание
73 879 ₽
67 486 ₽
6 394 ₽
Туризм, гостиницы, рестораны
40 000 ₽
33 556 ₽
6 444 ₽
Добыча сырья
75 196 ₽
67 477 ₽
7 719 ₽
Рабочий персонал
60 000 ₽
51 060 ₽
8 940 ₽
Закупки
60 000 ₽
50 195 ₽
9 805 ₽
Домашний, обслуживающий персонал
45 000 ₽
35 123 ₽
9 877 ₽
Информационные технологии
60 000 ₽
50 000 ₽
10 000 ₽
Наука, образование
50 000 ₽
40 000 ₽
10 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
50 000 ₽
40 000 ₽
10 000 ₽
Розничная торговля
40 000 ₽
30 000 ₽
10 000 ₽
Сельское хозяйство
80 000 ₽
70 000 ₽
10 000 ₽
Стратегия, инвестиции, консалтинг
80 000 ₽
70 000 ₽
10 000 ₽
Строительство, недвижимость
70 000 ₽
60 000 ₽
10 000 ₽
Транспорт, логистика, перевозки
60 000 ₽
50 000 ₽
10 000 ₽
Управление персоналом, тренинги
60 000 ₽
50 000 ₽
10 000 ₽
Автомобильный бизнес
61 111 ₽
50 000 ₽
11 111 ₽
Юристы
62 939 ₽
50 000 ₽
12 939 ₽
Высший и средний менеджмент
100 000 ₽
80 000 ₽
20 000 ₽
(фото с https://24krasnodar.ru/)