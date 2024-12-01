В отелях Архангельска почти не осталось свободных номеров

Такими новостями радует нас городская администрация.

Архангельск с каждым годом привлекает все больше туристов своим уникальным сочетанием природы, культуры и истории, и желающих познакомиться с его достояниями становится все больше.

В новогодние каникулы Архангельск ожидает наплыв туристов: бронь в гостиницах города уже почти 100%. Теперь наш город все чаще выбирают любители семейного отдыха: чтобы полюбоваться новогодним убранством, попробовать лучшие блюда северной кухни, поучаствовать в ярких праздничных программах.

Бронировать номера на новогодние каникулы начали с октября. Так, более 90% номеров забронировано в отеле «Пур-Наволок», гостиница «Двина» забронирована со 2 по 5 января на 95%, в отеле «Ботаника» с 1 по 3 января тоже стопроцентная загруженность, а с 3 по 8 января – забронировано 90 процентов номеров, а в отеле «Novotel» на рождественские каникулы – высокий уровень продаж, а на новогоднюю ночь – стопроцентное бронирование.