Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северо-Запад России подводит зарплатные итоги года

Аналитики hh.ru выяснили, что 13% трудоустроенных россиян в 2024 году получили повышение на работе, а у 36% вырос уровень заработной платы. Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года среди 5,3 тыс. человек из разных регионов России. 

 

Кто получит годовую премию и 13-ю зарплату?

Опрос hh.ru, проведенный в декабре 2024 года среди жителей СЗФО, показал, что лишь 32% опрошенных получат годовую премию. Причем 19% респондентов получат премию в полном размере, а остальные 12% – частично. Наибольшее количество счастливчиков, которые точно получат премию по итогам года, зафиксировано по итогам опроса среди юристов (21%), строителей (19%) и работников науки и образования (18%). А вот 7% местных опрошенных признались, что обычно тоже получают премию по итогам года, но в этом году работодатель ее отменил. Больше других от таких нововведений пострадали респонденты из сферы закупок (11% отрицательных ответов). 

Увы, никогда не получают годовую премию сразу 32% опрошенных местных жителей. И чаще всего об этом заявляли работники из сферы продаж (51%). Еще треть респондентов вовсе затруднились ответить, планируется ли такой бонус у них на работе. 

 13-ю зарплату также получат, судя по данным опроса hh.ru, почти каждый пятый или 19% опрошенных в СЗФО. Примечательно, что еще 7% обычно тоже получают такой денежный бонус, но не в этом году. А вот 74% или сразу 2\3 опрошенных заявили, что им никогда на работе не выплачивали 13-ю зарплату. 

Что происходило с зарплатами жителей СЗФО в 2024?

В ходе опроса hh.ru участники также поделились, как менялась их зарплата (оклад) в 2024 году. У 35% жителей СЗФО она не изменилась. Другие 35% респондентов заявили, что их зарплата выросла. При этом доля тех, кто столкнулся с ростом, за последние четыре года стала наиболее высокой: в 2021 году их было 27%, в 2022 – 15%, в 2023 – 25%. Понизился же уровень заработной платы у 14% опрошенных (это самый низкий показатель за последние годы). 15% затруднились ответить.

 Примечательно, что у мужчин и женщин заработные платы в 2024 году росли практически в одинаковом темпе – 37% и 35% соответственно. В разрезе возрастных групп доход рос чаще всего у сотрудников 25-34 лет – 42%. У молодежи 18-24 лет зарплата повышалась в 38% случаев. Респонденты 35-44 лет сталкивались чуть реже – 35%, а работники 45-54 лет и 55+ - в 25% случаев. 

 Что касается отдельных профобластей, то чаще всего зарплаты росли у сотрудников сфер «Закупки» (46%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (45%), «Производство, сервисное обслуживание» (43%), «Управление персоналом, тренинги» (43%). С сокращением доходов чаще прочих сталкивались специалисты из сфер «Безопасность» (23%), «Домашний, обслуживающий персонал» (23%), «Медицина, фармацевтика» (22%), «Розничная торговля» (20%).

(фото с https://dzen.ru

 

 

 

30 декабрь 09:04 | : Экономика

Главные новости


Либо пенсионерка, либо пионерка. История женщины элегантного возраста из Котласа
Драконово семя. Итоги 2024 года в Поморье

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (392)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20