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В Архангельске наступает эра новых торговых павильонов

«Мы приступаем к реализации программы по обновлению торговых павильонов в Архангельске», - заявил градоначальник столицы Поморья Дмитрий Морев и дал пояснение.

- Объявлены первые два аукциона на размещение нестационарных торговых объектов нового образца.

Мы разработали эскизы для разных типов павильонов, в том числе с остановочными комплексами. Собрали и проанализировали предложения от предпринимателей, чтобы определить места размещения объектов торговли. Убедились, что в Архангельске и Северодвинске есть предприятия, которые могут изготовить утвержденные варианты павильонов. А параллельно начали снос морально и физически устаревших ларьков. Теперь приступаем к аукционам и заключению договоров.

Новые торговые павильоны Архангельска будут выполнены в едином стиле и цветовой гамме с использованием таких материалов, как дерево и металл «под дерево». От предпринимателей потребуется выполнить благоустройство прилегающей территории, предусмотреть установку клумб, вазонов или другого сезонного озеленения. Оклейка фасада пленкой, крепление рекламных конструкций не допускаются, а вывески должны соответствовать дизайн-коду.

Первые 10 павильонов, которые выставлены на аукцион, находятся в четырех округах: Майская горка, Соломбала, Варавино-Фактория и Маймакса. В зависимости от места расположения определена начальная цена за право заключения договора – от 40 тыс. руб. до 3,2 млн руб. Полученные средства пойдут в бюджет города на реализацию социально значимых проектов.


28 декабрь 11:59 | : Экономика

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