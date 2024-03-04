В Архангельске на место ларьков придут фудтраки

В Архангельске уже идет работа по сносу устаревших ларьков. Это наследие 90-х годов, и оно уходит в прошлое.



За последние 10 лет количество нестационарных торговых объектов сократилось в 2 раза. Предприниматели переносят свою деятельность в комфортные условия торговых центров с большей проходимостью.



И всё же в городе остается более 200 ларьков. Большинство из них выглядит безобразно, портит облик улиц, а часть используется для нелегальной торговли. При этом доходы городского бюджета от сдачи в аренду земельных участков для размещения нестационарных объектов крайне незначительны.

Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Планами по его заполнению поделился глава Архангельска Дмитрий Морев:



- Сейчас мы работаем над новой концепцией размещения и внешнего вида торговых павильонов, а параллельно ведем работу по сносу старых.



Считаю, что современные и красиво оформленные павильоны и фудтраки нужны городу.