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В квартале 100 Северодвинска готов к эксплуатации новый детский сад

В ноябре подписано разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада, построенный Группой Аквилон в квартале 100 города корабелов. В настоящее время завершен монтаж основного технологического оборудования, ведется установка мебели и подготовка к передаче объекта муниципалитету, которая намечена на февраль 2025 года.  

Здание детсада, двухэтажное, площадью 2,6 тыс. кв. м. построено в соответствии со всеми нормативами по строительству дошкольных учреждений и регламентами по антитеррористической и пожарной безопасности. В нем предусмотрено размещение 6 групп, в том числе двух для детей до 3 лет, всего 140 мест, а также всего необходимого: физкультурного и музыкального залов, игровых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета и пищеблока. Кстати, детсад стал первым в Архангельской области, оборудованным лифтом. Это сделано, с учетом открытия в нем групп для детей с ограниченными возможностями по здоровью. На закрытой территории детсада оборудуются проулочные площадки, проводится благоустройство и озеленение. 

Новое здание, возведенное и оснащенное всем необходимым Группой Аквилон, передается муниципалитету и станет корпусом детсада №66 «Беломорочка». Передача объекта застройщиком осуществляется в постоянном взаимодействии с руководством дошкольного учреждения и управлением образования администрации Северодвинска. Официальная приемка состоятся в феврале нового года.

Напомним, что инвестиционный контракт между администрацией Северодвинска Группой Аквилон был заключен в соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности». Проект реализует ООО «Аквилон-Северодвинск», являющиеся резидентом Арктической зоны РФ. Объем инвестиций в социальные объекты увеличен с обязательных 7% до 10,3% от общего объема привлекаемых внебюджетных средств, который составит 2,23 млрд. рублей. Помимо строительства детсада инвестор несет обязательства по благоустройству общедоступной рекреационной зоны с берегоукреплением озера Театрального. Оба объекта сдаются «под ключ» и передаются в собственность муниципалитета. При этом застройщик несет гарантийные обязательства по ним в течение 5 лет. 

Из общей площади участка - 95,6 тыс. кв. м – для детсада выделено 5,6 тыс. кв. метров (в том числе 855 кв. м под само здание, остальное - прилегающая благоустроенная территория). Жилая застройка - здания займут 10,4 тыс. кв. м, то есть около 11% общей площади участка. Остальное отводится под благоустройство и озеленение. Парк площадью 2,5 гектара также делает застройщик и передает муниципалитету. 

В настоящее время выполнены основные работы по берегоукреплению озера Театрального. Они потребовали большого объема отсыпки грунта, поскольку прибрежная полоса была сильно заболочена. Здесь завершено устройство габионов, ведется подготовка к планировке территории, и высадке зеленых насаждений. Ее планируется начать в следующем году. Проект парка выполнен на основе предложений жителей Северодвинска поступивших в рамках открытого конкурса. В рамках озеленения территории парка предусмотрена посадка не менее 4 тыс. деревьев и кустарников в возрасте 3-5 лет. В том числе появятся: клён остролистный, берёза, черёмуха, сирень, спирея. Для живых изгородей высаживается кизильник блестящий. Газоны площадью более 12 тыс. кв. м будут засеяны смесью многолетних трав, толщина почвенно-растительного слоя составит не менее 15 см. Кроме того около 750 деревьев будет высажено в рамках благоустройства придомовой территории жилых домов.  

Что касается жилого комплекса то первые три очереди уже сданы в эксплуатацию. Практически все квартиры в них приобретены северодвинцами. Весь проект будет реализован в установленный контрактом срок – в 2027 году.  

Архангельская область остается опорной площадкой для реализации проектов Группы Аквилон. Сейчас в столице Поморья и Северодвинске компанией строится 16 жилых комплексов - порядка 435 тыс. кв. м жилья. В текущем году в Архангельске и городе корабелов введено в строй 140 тыс. кв. м. Реализовано более 2000 квартир. 

В уходящем году Группа Аквилон начала строительство и открыла продажи квартир в 12 объектах – новых жилых комплексах и новых очередях уже возводимых ЖК общей площадью 140 тыс. кв. – всего 3025 квартир.  

В рамках пяти масштабных инвестиционных проектов Группа Аквилон: построила детсад в Квартале 100 в Северодвинске (ведется его передача муниципалитету), строит там же общедоступный парк с берегоукроеплением озера Театральное; в четырех жилых комплексах 7% жилой площади будет передано для предоставления нуждающимся, также будет построен общедоступный ФОК и зарезервировано место под еще один.  

В рамках 6 проектов комплексного развития территорий Группа Аквилон за свой счет расселяет 42 дома, из них 18 домов площадью 8,1 тыс. кв. м уже расселено. На этих участках компания также расселяет дома для размещения школы, двух детсадов и сквера. Еще один детсад и сквер в Архангельске Группа Аквилон строит в рамках городской программы развития застроенных территорий.  

В настоящее время застройщиком ведется проектирование еще 10 жилых комплексов общей площадью порядка 450 тыс. кв. м. Данные проекты уже обеспечены земельными участками. Только в этом году компания приобрела 8 участков общей площадью 11,3 га для размещения 225 тыс. кв. м. Основной объем земли приобретен у частных собственников.  

Отметим, что Группа Аквилон является девелопером федерального масштаба. Компания представлена в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве. Кроме того Группа Аквилон приступила к работе в Иваново и Нижнем Новгороде. В портфеле холдинга – более 2,5 млн кв. м строящейся недвижимости.


27 декабрь 10:58 | : Экономика

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