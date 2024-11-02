Губернатор Цыбульский оценил масштабный инвестпроект Группы Аквилон в Северодвинске

В ходе рабочей поездки в город корабелов глава Поморья Александр Цыбульский посетил стройплощадку в квартале 100, где Группа Аквилон реализует первый в регионе масштабный ивестиционный проект в сфере жилищного строительства. Помимо современного жилья здесь уже построен новый детсад и создается большой парк, которые будут переданы застройщиком муниципалитету.

Напомним, что инвестиционный контракт между администрацией Северодвинска Группой Аквилон был заключен в соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности». Проект реализует ООО «Аквилон-Северодвинск», являющиеся резидентом Арктической зоны РФ. Инвестконтракт предусматривает передачу в аренду земельного участка для строительства не более 50 тыс. кв. м жилья.

Как рассказал губернатору Александру Цыбульскому председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов объем инвестиций в социальные объекты увеличен с 7% до 10,3% от общего объема привлекаемых внебюджетных средств, который составит 2,23 млрд. рублей. Инвестор несет обязательства по строительству за свой счет детсада на 140 мест и благоустройству общедоступной рекреационной зоны с берегоукреплением озера Театрального. Оба объекта сдаются «под ключ» и передаются в собственность муниципалитета. При этом застройщик несет гарантийные обязательства по ним в течение 5 лет.

Из общей площади участка - 95,6 тыс. кв. м – для детсада выделено 5,6 тыс. кв. метров (в том числе 855 кв. м под само здание, остальное - прилегающая благоустроенная территория). Жилая застройка - здания займут 10,4 тыс. кв. м, то есть около 11% общей площади участка. Остальное отводится под благоустройство и озеленение. Парк площадью 2,5 гектара также делает застройщик и передает муниципалитету.

Губернатор Александр Цыбульский вместе с председателем правительства региона Алексеем Алсуфьевым, главой Северодвинска Игорем Арсентьевым и председателем Правления Группы Аквилон Александром Фроловым осмотрел здание детсада. Оно двухэтажное, площадью 2,6 тыс. кв. м, возведено в соответствии со всеми нормативами по строительству дошкольных учреждений и регламентами по антитеррористической и пожарной безопасности. В нем предусмотрено размещение 6 групп, в том числе двух для детей до 3 лет, всего 140 мест, а также всего необходимого: физкультурного и музыкального залов, игровых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета и пищеблока. На закрытой территории детсада оборудуются проулочные площадки, проводится благоустройство и озеленение. Общая готовность детсада – 98%. Полностью оснащенное и укомплектованное оборудованием здание детсада планируется передать муниципалитету до 31 декабря 2024 года.

– Сейчас мы завершаем отделочные и пусконаладочные работы, идет установка оборудования. Уже на следующей неделе планируем получить заключение о соответствии построенного объекта проекту, и до конца года ввести здание в эксплуатацию. По контракту в течение первого квартала 2025 года мы должны передать его муниципалитету, - рассказал Александру Цыбульскому председатель правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Как пояснил глава Северодвинска Игорь Арсентьев дошкольное учреждение примет своих первых воспитанников 1 сентября 2025 года.

- Детсад уже получил название - «Беломорочка», назначен заведующий, комплектуется штат сотрудников. Во взаимодействии с инвестором готовимся к приемке здания детсада, - отметил Игорь Арсентьев.

Кстати, детсад станет первым в Архангельской области, оборудованным лифтом. Это сделано, с учетом открытия в нем групп для детей с ограниченными возможностями по здоровью.

– Строительство новых домов влечет за собой увеличение количества жителей в микрорайоне примерно на одну тысячу человек, и, как следствие, увеличится потребность в местах в детских садах, – сказал губернатор Александр Цыбульский. – Введение в строй нового здания поможет обеспечить малышей в возрасте от одного года до семи лет местами в детских садах, находящихся в пешей доступности от дома, а также избежать переполненности групп в расположенных по близости дошкольных учреждениях.

Глава региона поинтересовался, как идет строительство жилых домов и сроком выполнения инвестпроекта в полном объеме.

- Первая очередь уже сдана в эксплуатацию, вторую сдаем в декабре. Практически все квартиры в них приобретены северодвинцами. Весь проект рассчитываем завершить в установленные контрактом сроки – в 2027 году, - пояснил Александр Фролов.

Также Александр Фролов рассказал Александру Цыбульскому о строительстве большого общедоступного парка. Рекреационная зона создается на берегу озера Театральное. В настоящее время выполнены основные работы по его берегоукреплению. Они потребовали большого объема отсыпки грунта, поскольку прибрежная полоса была сильно заболочена. Здесь завершено устройство габионов, ведется подготовка к планировке территории, и высадке зеленых насаждений. Ее планируется начать в следующем году.

Проект парка выполнен на основе предложений жителей Северодвинска поступивших в рамках открытого конкурса. В рамках озеленения территории парка предусмотрена посадка не менее 4 тыс. деревьев и кустарников в возрасте 3-5 лет. В том числе появятся: клён остролистный, берёза, черёмуха, сирень, спирея. Для живых изгородей высаживается кизильник блестящий. Газоны площадью более 12 тыс. кв. м будут засеяны смесью многолетних трав, толщина почвенно-растительного слоя составит не менее 15 см. Кроме того около 750 деревьев будет высажено в рамках благоустройства придомовой территории жилых домов.

Немаловажно, что проходящая по территории парка сеть канализации ликвидирована (потребители переключены на вновь построенный коллектор вдоль улицы Ломоносова). Проложен новый дренаж обеспечит территорию парка от подтопления, при этом Группа Аквилон построила для него заглубленные локальные очистные сооружения.

Также инвестор берет на себя финансирование строительства внутриквартальных проездов и тротуаров к детсаду и парку и гостевой парковки для посетителей рекреационной зоны. Предусматривается оборудование специальных закрытых площадок для сбора твердых коммунальных отходов с размещением на них контейнеров для раздельного сбора мусора.

Кстати, в этом году ЖК «Квартал 100» удостоен премии URBAN-2024 - федеральной премии номер один в мире недвижимости в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса СЗФО». Также проект квартала 100, разработанный известным архитектором Михилом Мамошиным, получил Серебряный диплом Международного смотра-конкурса «Архитектон» в Санкт-Петербурге.



