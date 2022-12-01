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В северодвинском "Квартале 100" растет здание детского сада

В рамках масштабного инвестпроекта «Квартал 100» Группа Аквилон строит детский сад в квартале 100, который безвозмездно передаст муниципалитету Северодвинска.

 В настоящее время на стройплощадке детсада завершено возведение стен и монтаж перекрытия первого этажа, на 50% выполнены стены и колонны 2-го этажа.

 - Работы по строительству детского сада в квартале 100 ведутся по графику, в соответствии с утвержденным проектом. Сдать здание в эксплуатацию планируется в 2024 году, - рассказал генеральный директор Группы Аквилон в Архангельской области Алексей Попков.

 Здание детского сада площадью 2,6 тыс. кв. м спроектировано в общей стилистике с жилым комплексом «Квартал 100», в соответствии со всеми нормативами по строительству дошкольных учреждений и регламентами по антитеррористической и пожарной безопасности. 

 В нем предусмотрено размещение 6 групп, в том числе двух для детей до 3 лет, всего 140 мест, а также всего необходимого: физкультурного и музыкального залов, игровых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета и пищеблока. На закрытой территории детсада оборудуются проулочные площадки, проводится благоустройство и озеленение. Детсад передается застройщиком в собственность муниципалитета полностью укомплектованным всем необходимым.

 Также по инвестконтракту Группа Аквилон создаст у озера Театральное общедоступный парк с берегоукреплением. Зеленые насаждения и газоны в итоге займут порядка 60% территории парка. В рамках озеленения предусмотрена посадка не менее 4 тысяч деревьев и кустарников. Земляные работы в парке уже идут, выполнена отсыпка 85% территории. И хотя по контракту объект необходимо передать городу в 2027 году, планируется завершить все работы уже в 2024 году.

Напомним, что в Архангельске в рамках проекта ЖК «Аквилон City Towers» Группа Аквилон безвозмездно передаст новое дошкольное учреждение. А по договору развития застроенной территории на ул. Урицкого помимо расселения двух аварийных деревянных домов, будет разбит общедоступный сквер. 


23 декабрь 11:05 | : Экономика

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