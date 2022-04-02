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На строительстве детсаде в квартале 100 завершено устройство свайного поля

В рамках масштабного инвестпроекта «Квартал 100» Группа Аквилон построит и безвозмездно передаст муниципалитету детский сад в квартале 100 в Северодвинске.

В настоящее время на стройплощадке детсада завершена разработка котлована и погружение основного объема свай фундамента. Ведется подготовка к заливке ростверка.

Здание детского сада площадью 2,6 тыс. кв. м спроектировано в общей стилистике с жилым комплексом в соответствии со всеми нормативами по строительству дошкольных учреждений и регламентами по антитеррористической и пожарной безопасности. В нем предусмотрено размещение 6 групп, в том числе двух для детей до 3 лет, всего 140 мест, а также всего необходимого: физкультурного зала, музыкального зала, игровых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета и пищеблока. На закрытой территории детсада оборудуются проулочные площадки, проводится благоустройство и озеленение. Детсад передается застройщиком в собственность муниципалитета полностью укомплектованным всем необходимым.

Напомним, что по инвестконтракту Группа Аквилон создаст у озера Театральное будет создан общедоступный парк с берегоукреплением. Зеленые насаждения и газоны в итоге займут порядка 60% территории парка. В рамках озеленения предусмотрена посадка не менее 4 тысяч деревьев и кустарников. Земляные работы в парке уже идут, выполнена отсыпка 75% территории. И хотя по контракту объект необходимо передать городу в 2027 году, планируется завершить все работы уже в 2024 году.

Кроме того по договору развития застроенной территории в Архангельске Группа Аквилон в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал построит и безвозмездно передаст муниципалитету детский сад на 125 мест.  

Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон осуществляет 12 современных жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и он имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.

В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время у Группы Аквилон - более 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.

Ближайшие старты в этом году в Архангельске - 2-я очередь современного квартала «Аквилон City» с детсадом в районе ул. Поморская – пр. Обводный канал, и жилой комплекс в районе ул. Северодвинская – пр. Новгородский. В Северодвинске – новый ЖК «Аквилон Максимум» на Архангельском шоссе.

  

01 август 09:02 | : Экономика

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