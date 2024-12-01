"ЭкоИнтегратор" оправдывался перед депутатами за мусор в городе

В Архангельской городской Думе состоялось заседание комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии. Участники обсудили организацию работы по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и уборке внутридворовых и общественных территорий областной столицы в первой декаде января 2025 года.

На заседании были подняты актуальные вопросы, связанные с организацией вывоза ТКО в зимний период. Региональный оператор «ЭкоИнтегратор» объяснил причины вынужденного нарушения норм СанПиН, связанных с вывозом мусора при температуре +5 градусов и ниже не реже одного раза в три дня. Это связано с полугодовой задержкой выплаты субсидии из областного бюджета, которая покрывает более половины утверждённого правительством тарифа.

Начальник производственного отдела «ЭкоИнтегратора» Денис Черепанов сообщил, что ситуация разрешилась и работа регоператора продолжается в обычном режиме. Он также пояснил, что долг регоператора перед предприятиями составляет около 300 миллионов рублей.

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов задал вопрос о поступлении платежей от населения. Черепанов ответил, что 60 % средств поступает от правительства в виде субсидии, а 40 % — от населения. Однако собираемость средств от населения составляет около 80 %.

Также обсуждался вопрос об утилизации ёлок после новогодних праздников. Регоператор предложил акцию «Подари ёлке вторую жизнь», в рамках которой жители смогут приносить ёлки на определённые контейнерные площадки. Переработанная щепа с деревьев будет направлена в приюты для животных.

В ходе обсуждения вопроса о задолженностях регоператора было отмечено, что работа по их погашению ведётся, и планируется погасить все долги перед перевозчиками в течение первых двух месяцев 2025 года.

Комментируя вопрос о работе в новогодние праздники, начальник производственного отдела «ЭкоИнтегратора» подчеркнул, что вывоз мусора будет осуществляться в соответствии с графиком, без введения «праздничного» режима работы.

Депутат Алексей Бельков поднял вопрос о вывозе мусора с островных территорий.

Представитель "ЭкоИнтегратора" сообщил, что на данный момент на островах нет пунктов накопления мусора, и вывоз мусора временно приостановлен. Жителям будет произведён перерасчёт. После появления возможности доставки мусора на островные территории работа будет возобновлена.

«Данный вопрос в нашей повестке, сейчас прорабатываются все возможные механизмы», — прокомментировал вопрос заместитель Главы города по городскому хозяйству Михаил Иванов.

Кроме того, определенные шаги совместно с управляющими компаниями предпринимают и администрации округов островных территорий.

Алексей Тропин, член Общественного совета при Главе города, директор НП «Саморегулируемая организация управляющих недвижимостью „Гарант“», сообщил, что в рамках их СРО все управляющие компании готовы к предстоящим новогодним праздникам и имеют необходимые аварийные запасы топлива и оперативные бригады. Касательно вывоза мусора на острове Кего он отметил, что проблема носит системный характер, и управляющая компания, работающая на острове, оказывает посильную помощь, используя свои дополнительные финансовые и технические ресурсы, однако этого недостаточно. Вторая проблема связана со стоимостью паромной переправы для мусоровозов: 10 тысяч рублей за поездку в оба конца также создаёт финансовые трудности. Он подчеркнул необходимость создания локальных цехов по переработке мусора, установки технологических прессов и решения проблемы с мусором на месте, прежде чем его вывозить.

Также на совещании был поднят вопрос на проблему отсутствия информации о количестве контейнеров для каждой площадки. Тему обозначила исполнительный директор СРО «Союз профессиональных управляющих жилищным фондом „Стандарт“» Наталья Силуянова. Она отметила, что часто точки общественного питания выбрасывают отходы в контейнеры жилых домов. В городе насчитывается около 3000 площадок, но в реестре указано только 500.

По словам Елены Малаховой, начальника управления ЖКХ, энергетики и экологии городской Администрации, собственник должен уведомить городские власти, на какую площадку он будет складировать свой мусор для вывоза. «По умолчанию нас таким шагом со стороны СРО "Стандарт" принуждают признать все площадки муниципальными, и тогда уже мы обязаны будем их содержать, что абсолютно неправильно. Мы ведем разъяснительную работу с собственниками, юридическими лицами, которые генерируют мусор, чтобы они уведомляли нас», — прокомментировала ситуацию Елена Андреевна.

Городской депутат Максим Хохулин предложил разработать документ, чтобы данный характер был инициативным, а не уведомительным. «Это даст городской администрации больше рычагов влияния, проработайте такой вариант совместно с «ЭкоИнтегратором», — предложил Максим Сергеевич.

«Я прошу максимально усилить работу в этом направлении, проблема есть, если город не будет активно сам выходить на данные юридические лица и побуждать их уведомлять, то ситуация будет только ухудшаться», — обратился к заместителю Главы Михаилу Иванову председатель городской Думы Иван Воронцов.

Проблему складирования мусора на контейнерные площадки, собственниками которых являются жители многоквартирных домов, рассказала и Наталья Щелованова, председатель совета ТОС «Предмостный»:

- На нашу общую контейнерную площадку, собственником которой являются жители жилых домов, носят свой мусор 10 юридических лиц. Зачастую, жителям даже некуда положить свой мусор, оставляют рядом. Никакого разрешения на использование контейнерной площадки мы не давали. Второй вопрос, который всплывает, это график вывоза мусора и приведение в порядок самой площадки. Дворник не может сутками ждать, когда мусор будет вывезен. В советское время был очень четкий порядок, время, когда вывозится мусор, приходил дворник и всё подбирал за ними. Прошу этот вопрос тоже проработать.

Руководитель группы компаний «Мегаполис» Константин Вебер подтвердил серьёзность проблемы на незаконное размещение мусора на контейнерных площадках, что приводит к ухудшению санитарных норм, приведя пример по ситуации с грызунами на набережной Северной Двины, 32:

- Здесь шестнадцать точек общепита выбрасывают отходы на контейнерную площадку жильцов дома. Крысы там бегают и не станут есть отравленные семечки, когда рядом лежит фуа-гра.

По его словам, проблема с грызунами актуальна для всего города и требует решения.

Заместитель председателя городской Думы Владимир Хотеновский поднял вопрос о неповышения тарифа для населения. «Сегодня мы услышали информацию, что тариф с 1 января снижен для «ЭкоИнтегратора». Но будут ли платить архангелогородцы меньше – большой вопрос. Далее, растет ли количество жалоб от населения, куда людям надо жаловаться или реагировать, когда видят, что мусорные баки переполнены», - сказал Владимир Сергеевич.

По информации Александра Шестакова, начальника управления муниципального жилищного контроля городской Администрации, жалобы от населения поступают, но их немного. «Кроме этого, мы оперативно реагируем просто на телефонные звонки от жителей или обращения через социальные сети», - рассказал Александр Владимирович.

Завершая заседание, председатель городской Думы Иван Воронцов отметил, что главная задача сегодняшней встречи — предотвратить мусорный коллапс во время новогодних праздников. Контейнеры не должны переполняться, а урны на улицах, у торговых точек и точек общепита и общественных территориях должны оставаться чистыми. Горожане хотят отдохнуть и не хотят видеть свой город заваленным мусором в любое время года. Это часть работы администраций округов, которые должны не только мониторить и контролировать, но и активно применять все имеющиеся ресурсы для наведения чистоты на своих подведомственных территориях.

«Сегодня депутатами было рассмотрено вопросы и проблемы, но чёткие ответы даны не на все. Сейчас городские депутаты и профильные департаменты городской администрации работают над Порядком согласования мест размещения ТКО на территории города. Региональный оператор соблюдает требования СанПиН, но мусора всё равно много. Необходимо изменить расчёты. Важно, чтобы все участники работали вместе как одна команда. Мы видим, что «ЭкоИнтегратор» выполняет свою работу, управляющие компании — свою, и администрация — свою. Однако между ними нет должной взаимосвязи. Нужно найти точки соприкосновения и наладить сотрудничество. Для жителей важно, чтобы город был чистым, и их не должны беспокоить нормативы и графики вывоза мусора», — рассказал Иван Воронцов.