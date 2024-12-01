В Архангельской области оливье подешевел за год на 14 рублей

К такому выводу пришли ведущие банки РФ, выводящие индекс самой популярной новогодней закуски россиян.

Если в 2023 году набор продуктов для оливье обошелся среднестатистическому жителю Поморья в 257 рублей, то в 2024-ом уже в 243 руб.

В соседнем НАО (априори более дорогом) цифры такие: 2023-й – 307 руб., 2024-й – 296 руб.

Напомним методику подсчета.

Согласно рецепту, для пяти порций салата потребуется:

Докторская колбаса – (200 г)

Картофель – 3 штуки среднего размера (250 г)

Морковь – 2 штуки среднего размера (160 г)

Куриные яйца – 2 штуки

Соленые огурцы – 2 штуки среднего размера (130 г)

Консервированный зеленый горошек – половина самой маленькой банки (130 г)

Репчатый лук – 1 небольшая луковица (20 г)

Майонез – 5 столовых ложек (100 г)