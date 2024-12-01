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В Архангельской области оливье подешевел за год на 14 рублей

К такому выводу пришли  ведущие банки РФ, выводящие индекс самой популярной новогодней закуски россиян.

Если в 2023 году набор продуктов для оливье обошелся среднестатистическому жителю Поморья в 257 рублей, то в 2024-ом уже в 243 руб. 

В соседнем НАО (априори более дорогом) цифры такие: 2023-й – 307 руб., 2024-й – 296 руб.

Напомним методику подсчета.

Согласно рецепту, для пяти порций салата потребуется:

Докторская колбаса – (200 г)
 Картофель – 3 штуки среднего размера (250 г)
 Морковь – 2 штуки среднего размера (160 г)
 Куриные яйца – 2 штуки
 Соленые огурцы – 2 штуки среднего размера (130 г)
 Консервированный зеленый горошек – половина самой маленькой банки (130 г)
 Репчатый лук – 1 небольшая луковица (20 г)
 Майонез – 5 столовых ложек (100 г)

 

13 декабрь 08:30 | : Экономика

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