РВК-Архангельск готовит пожарные гидранты к зимнему сезону

1473 уличных устройств пожаротушения проверят специалисты архангельского водоканала. Плановая сезонная проверка гидрантов началась в конце октября и продлится до Нового года. Уже обследованы и внесены в реестр гидранты Октябрьского, Маймаксанского, Соломбальского, Северного округа и Варавино – Фактории. В работе – Левый берег, Майская горка и Ломоносовский округ.

Очередную проверку пожарных гидрантов сотрудники РВК-Архангельск проводят совместно с нарядом противопожарной службы.

Межведомственная комиссия проводит тщательный осмотр технического состояния агрегатов, их готовность к развертыванию для ликвидации пожара, наличие подъездных путей, указателей пожарных гидрантов. В завершении каждой проверки устройства специалисты производят обязательный пуск воды и замер давления.

«И водоканал, и мы, спасатели, должны понимать, где есть надежные источники водоснабжения для пожарных машин, а где они нуждаются в ремонте или замене. Поэтому стараемся выезжать на проверку со своей машиной. В отдельных случаях мы накручиваем пожарную колонку, делаем пуск воды и смотрим давление. В других – подключаем машину к гидранту, включаем насос и проверяем устройство на водоотдачу. Надо понимать, что при тушении огня пожарная машина работает как насос – в восьмитонной воды хватает минут на 40, в четырехтонной – не более 20 минут. Поэтому если водоотдача будет недостаточной, это может создать риск для работы пожарных и локализации возгорания», - рассказал лейтенант Пожарно-спасательной службы №1 Виктор Кулижский.

С начала 2024 года все пожарные гидранты в Архангельске обслуживаются специализированной бригадой водоканала, которая досконально знает состояние каждого устройства и следит за ними. За год капитально отремонтированы 210 гидрантов, по остальным проведены текущие ремонтные работы.

Проверки пожарных гидрантов РВК-Архангельск проводит дважды в год до наступления пожароопасного сезона. Обследование позволяет вовремя устранить неполадки, чтобы беспроблемно подключать оборудование для тушения пожаров. Для архангельского водоканала работа с гидрантами носит приоритетный характер, так как в случае пожара от правильной работы оборудования зависят жизни людей.