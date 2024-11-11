В Архангельске началась революция в сфере наружной рекламы

Подробности от градоначальника Дмитрия Морева:

- На смену световым коробам разных размеров приходят аккуратные вывески без подложки. Департамент градостроительства продолжает наводить порядок с рекламными конструкциями на фасадах.



Одно из центральных зданий Архангельска, которое часто попадает и на глаза архангелогородцев, и в объектив фотокамер, - высотка. Здесь часть организаций уже выполнила требование администрации города о замене несогласованных вывесок. Ряд компаний еще готовит проект, чтобы согласовать с департаментом градостроительства перед монтажом. Такая же работа ведется и по другим зданиям.



Департамент направляет требования владельцам тех вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду. Для согласования требуется несложный проект и подача заявления на муниципальную услугу. Специалисты отдела рекламы всегда готовы консультировать предпринимателей, стараются рассмотреть заявления в кратчайшие сроки.



В целом эта задача требует немало времени: с каждым собственником мы обязаны пройти этап официальной переписки, согласования. Если нет обратной связи от предпринимателей, то вопрос решается в суде.