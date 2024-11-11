Аэропорт "Архангельск" принял благотворительный рейс из Москвы

Аэрофлот подводит итоги благотворительного рейса SU1332 Москва — Архангельск, который состоялся 27 ноября.

Полёт был выполнен при полной коммерческой загрузке, при этом многие пассажиры специально приобрели билеты на этот рейс, чтобы принять участие в акции.

На высоте 10 000 метров на борту лайнера Airbus A321 состоялся импровизированный живой концерт народного артиста России Игоря Бутмана и участников Московского джазового оркестра.

По итогам рейса удалось собрать почти 3 млн рублей. Эти средства направлены Аэрофлотом на организацию новогодних праздников и подарки для детей из подшефных детских домов в ЛНР, Московской и Владимировской областях.

Сегодня, в День волонтёра, в офисе Аэрофлота в Мелькисарово уже работает пункт упаковки подарков. Десятки добровольцев-сотрудников авиакомпании собрались в свободное от работы время, чтобы скомплектовать подарки и в каждый вложить подписанную вручную открытку с добрыми словами и пожеланиями для маленьких подопечных. В акции также приняла участие дочерняя компания Аэрофлота АО «Шеротель», которая обеспечила волонтёров прохладительными напитками и закусками.