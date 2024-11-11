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Аэропорт "Архангельск" принял благотворительный рейс из Москвы

Аэрофлот подводит итоги благотворительного рейса SU1332 Москва — Архангельск, который состоялся 27 ноября. 

Полёт был выполнен при полной коммерческой загрузке, при этом многие пассажиры специально приобрели билеты на этот рейс, чтобы принять участие в акции. 

На высоте 10 000 метров на борту лайнера Airbus A321 состоялся импровизированный живой концерт народного артиста России Игоря Бутмана и участников Московского джазового оркестра. 

По итогам рейса удалось собрать почти 3 млн рублей. Эти средства направлены Аэрофлотом на организацию новогодних праздников и подарки для детей из подшефных детских домов в ЛНР, Московской и Владимировской областях.

Сегодня, в День волонтёра, в офисе Аэрофлота в Мелькисарово уже работает пункт упаковки подарков. Десятки добровольцев-сотрудников авиакомпании собрались в свободное от работы время, чтобы скомплектовать подарки и в каждый вложить подписанную вручную открытку с добрыми словами и пожеланиями для маленьких подопечных. В акции также приняла участие дочерняя компания Аэрофлота АО «Шеротель», которая обеспечила волонтёров прохладительными напитками и закусками.

В декабре состоится серия предновогодних праздничных встреч с воспитанниками детских домов. В состав шефских команд Аэрофлота войдут сотрудники-волонтёры, в том числе и те, кто участвовал в прошедших благотворительных рейсах: пилоты, бортпроводники и работники наземных служб. В этом году авиакомпания провела два благотворительных рейса: первый состоялся 1 июня по маршруту Москва — Сочи и был приурочен ко Дню защиты детей. 

05 декабрь 16:30 | : Экономика

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