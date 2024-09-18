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Бригады РВК-Архангельск ведут круглосуточную борьбу с прорывами на сетях

Работу коммунальщиков положительно оценил градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- На общегородской планерке представители РВК отчитались о ходе ремонта на коллекторах. Два объекта находятся на особом контроле – на пр. Троицком и ул. Дачной.

 На Троицком устраняется повреждение коллектора диаметром 300 мм. На сегодняшний день раскопали до трубы, производят обследование дефекта. Планируют ремонтные работы провести в течение суток, затем обратная засыпка и восстановление благоустройства для открытия проезда.

 В районе ул. Дачной, 50 бригады РВК-Архангельск устраняют провал самотечного канализационного коллектора диаметром 1000 мм. На выходных организовали транспортировку сточных вод в обход «тысячника» - сварили временную трубу и соединили с насосом. Отрабатывали и по адресам на пр. Ленинградском, ул. Революции и ул. Почтовый тракт, где возникли подтопления. Мониторинг состояния этих территорий продолжается.

 Работы ведутся в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить нормальное функционирование канализационной системы.

02 декабрь 13:12 | : Экономика

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