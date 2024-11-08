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"ЭкоИнтегратор" "забил" на Северодвинск

И снова этот несуразный регоператор. Теперь на него жалуется глава города кораблестроителей Игорь Арсентьев:

- Ко мне поступают жалобы от северодвинцев по вывозу ТКО. Сотрудники муниципального центра управления также с помощью системы «Инцидент Менеджмент» зафиксировали обращения в социальных сетях по поводу нарушения графика вывоза мусора за последние два дня. Замечания есть по адресам: Индустриальная, 77; Чеснокова, 10; Бутомы, 11; Победы 39; Карла Маркса 62 и 69.

 Свяжемся с регоператором, чтобы выяснить причины сбоев. Напомнили и управляющим компаниям, что уборка контейнерных площадок после вывоза мусора должна осуществляться оперативнее. Иначе результат будет как на фото - отходы разлетаются по всему двору, и территория уборки существенно расширяется.

Кроме того, в ближайшее время проведем независимую проверку по контейнерным площадкам в разных частях города. Оценим график вывоза ТКО и чистоту около мусорных баков. При необходимости - будем корректировать время и периодичность вывоза отходов.


13 ноябрь 17:57 | : Экономика / Скандалы

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