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В Поморье успешно прошло зонирование государственных геодезических сетей

На территории Архангельской области находится более 5000 тысяч пунктов государственной геодезической сети. В 2024 году специалистами Управления обследовано 37 пунктов. На сегодняшний день все работы по обследованию пунктов государственной геодезической сети, запланированные на 2024 год, завершены. 

«В связи с климатическими особенностями региона основные мероприятия проводились с мая по сентябрь. Несмотря на то, что основная сложность, возникающая при проведении мероприятий по обследованию пунктов, – труднодоступность, активную помощь при проведении обследования нам оказали кадастровые инженеры. Мы благодарим за отклик и содействие в работе. Все обследованные пункты в хорошем состоянии и пригодны для использования. Уничтоженных пунктов не выявлено. В следующем году такие работы будут продолжены», – отметил исполняющий обязанности руководителя регионального Управления Росреестра Алексей Чураков.  

Напомним, закладка государственных сетей в Поморье началась еще в 1929 году. Последняя массовая установка пунктов ГГС в стране проводилась в 1970-1980-х годах. На сегодняшний день Росреестр проводит масштабную инвентаризацию таких объектов в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных.

Государственная геодезическая сеть является основой для выполнения различных геодезических и картографических работ. Она обеспечивает привязку объектов к единой системе координат, что важно для точного проектирования, строительства, землеустройства и других отраслей. Каждое точное изменение в координатах геодезических пунктов может существенно повлиять на планировку территории, особенно в таких сложных климатических условиях, как в Архангельской области. 

Напомним, что о случаях повреждения или уничтожения геодезических пунктов правообладатели объектов недвижимости, на которых находятся геодезические пункты, а также лица, выполняющие геодезические и картографические работы, обязаны информировать публично-правовую компанию «Роскадастр» в течение 15 календарных дней со дня обнаружения.

«Кадастровые инженеры оказывают содействие в работе по обследованию пунктов. Такие пункты нужны нам для выполнения работ по подготовке межевых, технических планов, что в интересах не только государства, но и самих граждан. Благодаря тому, что мы работаем не только в Архангельске, но и на территории всего региона, в процессе своей работы мы выявляем большое количество пунктов. Пункты ГГС имеют большое значение для нашей страны. Обеспечить их сохранность наша общая задача», – добавил кадастровый инженер Александр Талых, директор компании ООО «СеверГео».

 

13 ноябрь 17:06 | : Экономика

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