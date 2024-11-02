Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«ЭкоИнтегратору» грозит потеря статуса регоператора по обороту ТКО

Соответствующее письмо с просьбой оценить работу «ЭкоИнтегратора» было вчера разослано региональным министерством природных ресурсов во все муниципалитеты Архангельской области. Глава ведомства Игорь Мураев подтвердил – если отзывы будут в основном негативными, действующий регоператор действительно рискует потерять свой статус (вместе с контрактом).

Символично, что именно сегодня в СМИ был разослан пресс-релиз о том, что дело гендиректора «ЭкоИнтегратора» Валерия Шушкова, находящегося на данный момент в СИЗО г. Архангельска, ушло для рассмотрения в суд. Ему вменяются многомиллионные злоупотребления и взяточничество.

О других делишках мусорной компании можно прочитать здесь.

 

13 ноябрь 13:10 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


О моноспектакле Олега Щукина в Архангельском драмтеатре
Как крипта станет устойчивой «расчётной единицей» в торговле

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (178)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20