«ЭкоИнтегратору» грозит потеря статуса регоператора по обороту ТКО

Соответствующее письмо с просьбой оценить работу «ЭкоИнтегратора» было вчера разослано региональным министерством природных ресурсов во все муниципалитеты Архангельской области. Глава ведомства Игорь Мураев подтвердил – если отзывы будут в основном негативными, действующий регоператор действительно рискует потерять свой статус (вместе с контрактом).

Символично, что именно сегодня в СМИ был разослан пресс-релиз о том, что дело гендиректора «ЭкоИнтегратора» Валерия Шушкова, находящегося на данный момент в СИЗО г. Архангельска, ушло для рассмотрения в суд. Ему вменяются многомиллионные злоупотребления и взяточничество.

О других делишках мусорной компании можно прочитать здесь.