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РВК-Архангельск начал монтаж оборудования вторичных отстойников на ЦОСК

Два технологических сооружения Центральных очистных сооружений Архангельска, где очищенные стоки отстаиваются перед сбросом в реку, подготовлены к монтажу оборудования. Новые конструкции уже завезены на объект. Весь процесс сборки будет контролировать представитель завода-изготовителя. Специалист, ответственный за шеф-монтаж, уже прибыл в Архангельск и будет находиться здесь до завершения монтажных работ.

«Сегодня в работе у нас четыре отстойника – два вторичных и два первичных. В 2021 году мы приняли эти объекты по концессии в критическом состоянии, поэтому сосредоточили силы на важнейших этапах очистки. Уже сейчас мы очищаем и сбрасываем стоки в строгом соответствии с существующими стандартами очистки», — отметил директор по капитальному строительству РВК-Архангельск Александр Бараев.

Перед началом монтажных работ специалисты демонтировали устаревшее оборудование, восстановили стены отстойников, распределительной чаши, подготовили и забетонировали чаши и борта. Это позволит обеспечить надежную и долговечную эксплуатацию сооружений. Подводящие и отводящие трубопроводы санированы. Параллельно идут работы по монтажу шиберных задвижек и замене запорно-регулирующей арматуры.

«Отдельный и всегда самый непростой участок работы при такой реконструкции — очистка от иловых отложений и бытового мусора камер опорожнения и сбросных трубопроводов большого диаметра. Без преувеличения – они были забиты «по горлышко». За более чем 60-летнюю эксплуатацию там накопились тонны осадка, который необходимо было вычистить сначала с помощью гидроструйной очистки,  а затем и вручную», — рассказал начальник отдела по капитальному строительству РВК-Архангельск Иван Сеник.

Проект реконструкции Центральных очистных сооружений Архангельска состоит из нескольких этапов, направленных на улучшение качества очистки сточных вод и повышение общей эффективности работы очистных сооружений. 

В 2025 году запланированы работы по реконструкции на ЦОСК еще одного первичного отстойника, приемной камеры, здания решеток и песколовок, лаборатории биологической очистки сточных вод.

«Современные технологии очистки сточных вод требуют применения инновационных решений, которые позволяют значительно снизить нагрузку на окружающую среду, — отметил генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев. - Реконструкция всего комплекса ЦОСК — это не только улучшение технических характеристик инфраструктурного объекта, но и шаг к более устойчивой экологии. Мы видим примеры успешной модернизации в других регионах, где внедрение новых технологий позволило существенно сократить выбросы загрязняющих веществ в водоемы. И сами стремимся к тому, чтобы внедрить самые современные технологии у себя».

07 ноябрь 14:55 | : Экономика

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