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На улице Розы Шаниной появится новый ЖК от Группы Аквилон

На участке площадью 0,32 га в районе пересечения с ул. Красноармейской, приобретенном у частного собственника, началось возведение нового одноподъездного жилого дома. Администрация Архангельска выдала разрешение на строительство. Старт продаж квартир состоится 11 ноября.

 Новый жилой комплекс общей площадью 18,2 тыс. кв. м на 255 квартир спроектирован  партнером Группы Аквилон – архитектурным бюро MLA+. Он называется «Аквилон Shine», что с одной стороны созвучно с названием одной из улиц, а с другой переводится как «сияние» или «сияй». Это не случайно: новый проект обещает быть ярким и запоминающимся для всего города. 

 Облик дома спроектирован сдержанным, минималистичным и за счет этого легким. Интересный вид фасаду придадут угловые окна и французские балконы, а облицовку здания выполнят из светлого и темного кирпича со вставками из керамогранита. Такая концепция станет отражением северного характера с его любовью к практичности, натуральности и спокойствию. Кроме того, такой дизайн гармонично впишется в общий ландшафт Архангельска.

 Дом возводится по монолитно-кирпичной технологии Termo-S, разработанной Группой Аквилон и предусматривающей дополнительное утепление стен толщиной 590 мм, кровли и цокольного этажа. Также для остекления окон установят многокамерные стеклопакеты с селективным покрытием.

 Сам дом займет порядка 30% площади земельного участка, остальное отводится для комплексного благоустройства. Предусмотрен подземный паркинг и гостевая наземная автостоянка в соответствии с действующими в Архангельске нормативами.

 Немаловажно, что проектом планировки данного квартала в районе ул. Урицкого – пр. Новгородский предусмотрено строительство общеобразовательной школы, на ул. Красноармейская - пр. Новгородский – детского сада. Расположенные на территории квартала аварийные и ветхие деревянные дома должны быть включены в очередной этап госпрограммы переселения граждан из аварийного жилья.

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07 ноябрь 09:49 | : Экономика

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