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«РВК-Архангельск» устраняет последствия аварии на сетях «ВодТрансСервиса»

Администрация города в ходе рабочей встречи обязала транзитера, в чьем ведении находятся участки сетей хозфекальной канализации Северного округа, обратиться за помощью к специализированной организации. Своими силами ООО «ВодТрансСервис», допустивший аварийную ситуацию, с изливом сточных вод на поверхность и в водный объект, а также с ликвидацией последствий своих действий справиться не может.

«Излив в реку и на поверхность земли в настоящее время остановлен. Организованы работы по откачке стоков и перевозке их специализированной техникой. Сейчас организуем работы по перекачке стоков мотопомпами и маслостанцией в канализационный коллектор рядом с жилыми домами - это порядка 300 метров рукавов. Откачку производим в постоянном режиме. Далее проведем обследование, после которого будет выработано техническое решение о методе проведения ремонтных работ», - прокомментировал итоги рабочей встречи и предпринятые водоканалом действия главный инженер «РВК-Архангельск» Дмитрий Черкашин.

Разгерметизация трубопровода и запорной арматуры произошла 2 августа во второй половине дня в ходе проведения ООО «ВодТрансСервисом» ремонтных работ на сетях канализации. Сточные воды начали выходить на поверхность, был зафиксирован излив в реку Кузнечиха.

Получив сигнал о происходящем, специалисты «РВК-Архангельск» оперативно перенастроили работу сети водоотведения так, чтобы не допустить подпоров канализации. Компания предпринимает все усилия, чтобы максимально быстро устранить последствия нештатной ситуации и восстановить нормальную работу канализационной сети. 

03 август 17:00 | : Экономика

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