На улице Выучейского начались работы по промывке канализационного коллектора

Около 800 метров труб большого – 800 мм – диаметра будут вычищены с помощью специализированной техники.



Мощные каналопромывочные машины уже заняли свои места на участке от кольцевого перекреста на пр.Обводный канал и ул.Выучейского в сторону ул.Воскресенской. Чтобы решить вопрос по очистке труб диаметром 800 мм от осевших там иловых отложений, заключен контракт с компанией «Гидросервис 2000». В 2021 году их силами были вычищены все основные канализационно-насосные станции, что серьезно повысило эффективность их работы.

Накануне мастер цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виталий Пономарев и представители «Гидросервиса-2000» обследовали колодцы и пожарные гидранты на участке промывки. Сегодня утром все вопросы по размещению техники на этой живленной городской автомагистрали были согласованы с ГИБДД, чтобы с обеда приступить непосредственно к выполнению работ.



«Данный коллектор имеет высокую степень заиленности, из-за чего стоки хозфекальной канализации от площади Профсоюзов по нему уходят с большим трудом. Из-за этого возникает большое количество засоров канализации, затруднена работа нашего цеха строительства сетей по перекладке труб на участке пл.Профсоюзов и ул.Выучейского», - рассказал директор по капитальному строительству РВК-Архангельск Александр Бараев.

ля проведения работ используются универсальные гидродинамические комплексы, оборудование которых позволяет в автономном режиме быстро и эффективно проводить работы по очистке трубопроводов диаметром до 2000 мм.



С помощью гидродинамической промывки мы прочистим коллектор и удалим находящиеся в канализационной магистрали посторонние предметы, которые затрудняют качественную работу системы. Вода под высоким напором промоет трубы и очистит их от всевозможных отложений, пробьет заторы и унесет за собой накопившиеся бытовые отходы. Для каждого диаметра труб создается определенное давление, поэтому гидродинамический способ прочистки безопасен для труб.



Отметим, что проведение этих работ выполняется за счет средств, которые юридические лица платят по статье за негативное воздействие. Они сбрасывают в канализацию загрязненные стоки – и компенсируют их очистку денежными средствами, т.н. «платой за негативку». Эти средства можно тратить исключительно на ремонт городской системы водоотведения, а также на экологические мероприятия.



