В Архангельской области сейчас можно заработать до 400 000 рублей

Аналитики hh.ru изучили региональный рынок труда и выяснили, какие профессии могут принести работникам заработок от 270 000 до 400 000 рублей в месяц.
На данный момент медианная зарплата в Архангельской области – 60,3 тыс. рублей. Это на 10,3 тыс. больше, чем осенью 2023 года, но на 9,6 тыс. рублей меньше зарплат жителей других регионов страны. Сейчас местным соискателям доступны более 180 вакансий с зарплатой от 270 тыс. рублей и выше. Это в 5 раз больше, чем осенью 2023 года.
Сейчас больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагают местные компании из сферы добычи сырья, строительства и недвижимости, в ИТ-секторе, работодатели из сферы автобизнеса, отрасли перевозок и логистики. А вот меньше всего предложений о работе с высокой зарплатой работодатели разместили за последнее время в сфере сельского хозяйства, в энергетике, а также в области ЖКХ.
Рейтинг высокооплачиваемых вакансий, Архангельская область, ноябрь 2024:
«Данные сервиса «Банк данных зарплат» показывают, что среди работодателей, 20% компаний планируют увеличить зарплаты своих сотрудников до конца 2024 года. Ещё 51% опрошенных заявили, что уже проводили индексацию зарплат работников в этом году и пока больше не планируют. У остальных пока нет в планах подобного пересмотра дохода своих сотрудников. При этом те компании, которые еще будут проводить пересмотр зарплат, планируют увеличить доход сотрудников в среднем на 10% от текущего уровня. Это на 3% больше, чем осенью прошлого года», – отмечает Екатерина Скляренко, руководитель отдела маркетинга hh.ru СЗФО.