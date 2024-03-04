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В Архангельской области сейчас можно заработать до 400 000 рублей

Аналитики hh.ru изучили региональный рынок труда и выяснили, какие профессии могут принести работникам заработок от 270 000 до 400 000 рублей в месяц.  

 На данный момент медианная зарплата в Архангельской области – 60,3 тыс. рублей. Это на 10,3 тыс. больше, чем осенью 2023 года, но на 9,6 тыс. рублей меньше зарплат жителей других регионов страны. Сейчас местным соискателям доступны более 180 вакансий с зарплатой от 270 тыс. рублей и выше. Это в 5 раз больше, чем осенью 2023 года. 

Сейчас больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагают местные компании из сферы добычи сырья, строительства и недвижимости, в ИТ-секторе, работодатели из сферы автобизнеса, отрасли перевозок и логистики. А вот меньше всего предложений о работе с высокой зарплатой работодатели разместили за последнее время в сфере сельского хозяйства, в энергетике, а также в области ЖКХ.  

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий, Архангельская область, ноябрь 2024:

  1. Генеральный директор отеля - круизного лайнера 5 звезд в акватории озера Байкал, от 400 000 ₽, https://spb.hh.ru/vacancy/108482046
  2. Врач стоматолог-ортодонт, от 350 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/108960111
  3. Инженер, до 400 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/108516215
  4. Начальник дорожной службы, от 300 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/109554989
  5. Врач косметолог в филиал российской компании в Узбекистане, до 6 000 $ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/109042291
  6. Водитель-дальнобойщик категории Е, до 320 000 ₽, https://spb.hh.ru/vacancy/109124460
  7. Оператор контактной сварки, до 300 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/109875627
  8. Стоматолог-терапевт, до 360 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/108482874
  9. Инженер-геодезист, до 275 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/109635195
  10. Начальник технического управления, до 400 000 ₽, https://spb.hh.ru/vacancy/109764983 

«Данные сервиса «Банк данных зарплат» показывают, что среди работодателей, 20% компаний планируют увеличить зарплаты своих сотрудников до конца 2024 года. Ещё 51% опрошенных заявили, что уже проводили индексацию зарплат работников в этом году и пока больше не планируют. У остальных пока нет в планах подобного пересмотра дохода своих сотрудников. При этом те компании, которые еще будут проводить пересмотр зарплат, планируют увеличить доход сотрудников в среднем на 10% от текущего уровня. Это на 3% больше, чем осенью прошлого года», – отмечает Екатерина Скляренко, руководитель отдела маркетинга hh.ru СЗФО.  

04 ноябрь 10:30 | : Экономика

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