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Зарплаты в Архангельской области: есть, куда расти

Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, в каких регионах СЗФО за лето – с июня по август – было размещено наибольшее количество вакансий с зарплатой больше 50 000, а также у каких специалистов самый богатый выбор высокооплачиваемых предложений о работе. 

Санкт-Петербург стал лидером среди регионов СЗФО по числу вакансий зарплатой от 50 000₽ и выше, на его долю приходится 74% от всего объема подобных предложений, открытых на Северо-Западе страны за последние месяцы, с июня по август.

На втором месте в рейтинге регионов Северо-Запада с наибольшим выбором предложений о работе с самой ходовой зарплатой от 50 000₽ – Ленинградская область (8% вакансий), на третьем – Мурманская область (4%). По 3% таких вакансий разместили за лето работодатели из Калининградской и Архангельской области, по 2% вакансий приходится на Новгородскую, Псковскую область, а также Карелию и Коми. Меньше всего таких вакансий было открыто в НАО – меньше 1%.

Самый большой объём высокооплачиваемой работы за три летних месяца доступен архангелогородским специалистам в строительстве - 23% вакансий с зарплатой более 180 000 и выше.

«Наибольший объём «дорогих» вакансий приходится действительно на строительную отрасль и это несмотря на то, что прирост медианной предлагаемой зарплаты в секторе строительства в Архангельской области с начала года замедлился. Быстрее всего зарплата растет для специалистов сферы консультирования и составляет +21% (с 46532 до 56142) по итогам лета по сравнению с зимой», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

Далее по доле высокооплачиваемой работы с зарплатой от 180 000₽ в Архангельской области следует отрасль энергетики (12%). Готовы платить высокую зарплату компании в отрасли металлургии и металлообработки (9%), лесной промышленности (6%), а также работодатели из финансового сектора (6%), еще по 6% «дорогих» вакансий приходится на добывающую отрасль и отрасль промышленного оборудования.

Реже всего на высокие зарплаты могут рассчитывать соискатели, ищущие работу в медицине, в отрасли химического производства, розничной торговле, а также в отрасли «Услуги для населения» - 1% рабочих предложений с зарплатой от 180 000₽ по итогам лета. 

26 август 09:47 | : Экономика

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