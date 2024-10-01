РВК-Архангельск напоминает юрлицам о декларации по сточным водам

Подать декларацию о составе и свойствах сточных вод на 2025 год нужно до 1 ноября 2024 года. В соответствии с российским законодательством предприятия, чей среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с 1 июля прошлого года по 30 июня текущего составляет 30 кубометров в сутки с одного объекта, должны представить соответствующее заявление.

В документе указываются сведения о стоках, которые абонент сбрасывает в централизованную систему водоотведения, а также целевые параметры, которые обязуется соблюдать в течение срока действия декларации.

«Важно успеть до 1 ноября, ведь декларация позволяет юридическим лицам снизить расходы по начислениям за предельно допустимую концентрацию негативных веществ (ПДК и НВ). Кроме того, при подаче декларации мы понимаем, что абонент ведёт контроль своих стоков, чтобы не допустить сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. Коммерческая дирекция РВК-Архангельск ранее уже уведомляла о сроках подачи декларации своих абонентов – юрлиц, но мы понимаем, что не все смогли вовремя отреагировать. Поэтому на текущей неделе мы разослали повторные письма», - рассказал руководитель группы по работе с начислениями платы за ПДК и НВ инспекции водных ресурсов РВК-Архангельск Евгений Копылов.

После подачи декларации абонент может корректировать данные, но не чаще одного раза в месяц. При этом изменения можно внести любым способом, который доказывает информацию и подтверждает полномочия лица, внесшего изменения. Они вступают в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия документа водоканалом.

«Своевременное представление документа – не только соблюдение формальностей, но и значимый вклад в экологическую безопасность города. Указанная информация помогает ресурсоснабжающей организации тщательно отслеживать состав сточных вод и оперативно предотвращать загрязнение окружающей среды», - отметил коммерческий директор РВК-Архангельск Сергей Шваяков.

Подать декларацию могут лишь те абоненты, у которых при осуществлении хозяйственно-бытовой деятельности нет подмеса стоков при отборе в канализационном колодце.