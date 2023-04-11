"РВК-Архангельск" призывает абонентов обновить декларации о составе сточных вод

В Архангельске скорректированы нормативы состава сточных вод в части изменения перечня загрязняющих веществ. Изменения прописаны в Постановлении Администрации городского округа «Город Архангельск» и вступили в силу 2 мая 2023 г. (постановление №701 на основании пункта 130/3 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644). Абоненты, у которых есть действующие декларации о составе и свойствах сточных вод, должны провести их анализ и подать документы повторно.

«Корректировка данных по предельно допустимой концентрации в стоках загрязняющих веществ является ежегодной практикой контролирующих органов, - пояснил руководитель группы по работе с начислениями платы за ПДК и негативное воздействие инспекции водных ресурсов «РВК-Архангельск» Евгений Копылов. – Специалисты Росприроднадзора анализируют состав проб конечных стоков на Центральных очистных сооружениях канализации, и далее город на основании этой статистики принимает решение об изменении данных по ПДК в нормативных документах».

В течение трех месяцев с даты опубликования Постановления абонентам (юридическим лицам и предпринимателям) необходимо внести изменения в свои декларации о составе и свойствах сточных вод в части изменения перечня концентраций загрязняющих веществ. Обязательным условием подачи декларации является указание фактических концентраций загрязняющих веществ, полученных по результатам отбора проб.

Актуальную декларацию нужно предоставить в «РВК-Архангельск».

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством, организация водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) вправе взимать с абонентов плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и плату за превышение нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в составе сточных вод. Полученные средства – целевые, водоканал обязан использовать их исключительно на ремонт, реконструкцию или строительство городской системы водоотведения, а также на экологические мероприятия.

Так, за счет средств, полученных «РВК-Архангельск» в качестве платы за негативное воздействие и ПДК, в 2022 году были приобретены современные задвижки, которые уже установлены и работают в составе городской системы водоотведения. А в начале 2023 года аккумулирование этого денежного резерва позволило провести замену труб большого диаметра напорной и самотечной канализации на входе и выходе с Центральной канализационно-насосной станции.

«РВК-Архангельск» по обращению абонента может направить специалиста для проведения обследования системы водоотведения. Эксперты помогут определиться с местом отбора проб сточных вод и осуществить отбор проб с получением результатов анализа из лаборатории -. Для этого необходимо оформить заявку на rvkarh@rosvodokanal.ru, либо позвонить по телефону +7 (8182) 69-86-76 (доб. 1787). Обновленную декларацию можно прислать заказным письмом или по указанным выше контактам.