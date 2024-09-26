Школьников заманивают на закрытые предприятия Северодвинска

В Северодвинске впервые прошла профориентационная встреча «Формула профессии: судостроение и судоремонт»



Более 400 школьников и их родителей из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Виноградовского, Пинежского, Котласского, Холмогорского, Красноборского, Мезенского, Устьянского округа приняли участие в профориентационной встрече «Формула профессии: судостроение и судоремонт».



Мероприятие состоялось на базе Центра опережающей профессиональном подготовки по судостроению в Северодвинске.



Уникальный формат встречи предоставил школьникам возможность познакомиться с судостроительной отраслью, которая является ключевой для региона.



Гости мероприятия узнали о перспективах работы в судостроении и судоремонте, особенностях получения профильного образования, востребованности специалистов и возможностях карьерного роста.



Среди участников были представители крупнейших предприятий региона, таких как Севмаш, ЦС «Звездочка», СПО «Арктика», а также учебных заведений: Северодвинского техникума судостроения и судоремонта, Техникума судостроения и машиностроения, Техникума электромонтажа и связи.



Особый интерес у школьников вызвали вопросы трудоустройства и уровня оплаты труда. Представители ведущих предприятий ответили на эти вопросы, подчеркнув важность судостроительной отрасли для экономики региона и страны.



— Выбрав карьеру в судостроительной отрасли, без работы выпускники профильных техникумов точно не останутся, — отметил начальник бюро кадров ЦС «Звездочка» Сергей Кряталов.



Мероприятие стало значимым шагом в популяризации судостроительных профессий среди молодёжи, и планируется его проведение на регулярной основе.