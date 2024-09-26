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Школьников заманивают на закрытые предприятия Северодвинска

В Северодвинске впервые прошла профориентационная встреча «Формула профессии: судостроение и судоремонт»
 
 Более 400 школьников и их родителей из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Виноградовского, Пинежского, Котласского, Холмогорского, Красноборского, Мезенского, Устьянского округа приняли участие в профориентационной встрече «Формула профессии: судостроение и судоремонт».
 
 Мероприятие состоялось на базе Центра опережающей профессиональном подготовки по судостроению в Северодвинске.
 
 Уникальный формат встречи предоставил школьникам возможность познакомиться с судостроительной отраслью, которая является ключевой для региона.
 
 Гости мероприятия узнали о перспективах работы в судостроении и судоремонте, особенностях получения профильного образования, востребованности специалистов и возможностях карьерного роста.
 
 Среди участников были представители крупнейших предприятий региона, таких как Севмаш, ЦС «Звездочка», СПО «Арктика», а также учебных заведений: Северодвинского техникума судостроения и судоремонта, Техникума судостроения и машиностроения, Техникума электромонтажа и связи.
 
 Особый интерес у школьников вызвали вопросы трудоустройства и уровня оплаты труда. Представители ведущих предприятий ответили на эти вопросы, подчеркнув важность судостроительной отрасли для экономики региона и страны.
 
 — Выбрав карьеру в судостроительной отрасли, без работы выпускники профильных техникумов точно не останутся, — отметил начальник бюро кадров ЦС «Звездочка» Сергей Кряталов.
 
 Мероприятие стало значимым шагом в популяризации судостроительных профессий среди молодёжи, и планируется его проведение на регулярной основе.

18 октябрь 12:31 | : Экономика

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