Они обеспечивают Архангельск лесом

Рассказывает Дмитрий Морев:

- Сегодня познакомился с работой компании, которая занимается доставкой леса в Архангельск по Северной Двине.



В собственности предприятия «Беломорская сплавная компания» более ста буксиров, барж и плавкранов. Четыре года назад здесь начали развивать новые направления - судостроение и судоремонт. На базе предприятия были модернизированы более 20 судов. В 2021-м году на воду спустили новое надежное судно «Генерал Стрелков», которое второй год успешно справляется с буксировкой плотов с лесом. Сейчас предприятие строит второе подобное судно.



Компания приносит крупные налоговые поступления в местный бюджет, здесь создано почти 300 рабочих мест. Благодаря тесному взаимодействию власти и бизнеса предприятие получило статус резидента Арктической зоны. Уверен, что это позволит развивать судостроение на архангельской земле и увеличивать не только наш, местный, но и российский флот.



