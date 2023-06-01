Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Они обеспечивают Архангельск лесом

Рассказывает Дмитрий Морев:

- Сегодня познакомился с работой компании, которая занимается доставкой леса в Архангельск по Северной Двине.

 В собственности предприятия «Беломорская сплавная компания» более ста буксиров, барж и плавкранов. Четыре года назад здесь начали развивать новые направления - судостроение и судоремонт. На базе предприятия были модернизированы более 20 судов. В 2021-м году на воду спустили новое надежное судно «Генерал Стрелков», которое второй год успешно справляется с буксировкой плотов с лесом. Сейчас предприятие строит второе подобное судно.

 Компания приносит крупные налоговые поступления в местный бюджет, здесь создано почти 300 рабочих мест. Благодаря тесному взаимодействию власти и бизнеса предприятие получило статус резидента Арктической зоны. Уверен, что это позволит развивать судостроение на архангельской земле и увеличивать не только наш, местный, но и российский флот.


04 август 14:20 | : Экономика

Главные новости


Дмитрий Морев в Национальном рейтинге (комментарий эксперта)
Кургия и Курья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (55)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20