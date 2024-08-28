В Кенозерье продолжаю учиться сельские отельеры

В Плесецком секторе Парка прошло обучающее мероприятие «Школа сельского отельера». Сюда приехали владельцы гостевых домов из 12 муниципальных образований Архангельской области.

В этом году главными темами для обсуждения стали юридические аспекты и правовые основы ведения сельского туризма, экономика и грамотное ценообразование турпродукта. От опытных экспертов ученики школы узнали о грантовой поддержке инициатив местных сообществ, качественном сервисе и клиентоориентированности, формировании дизайна социальных сетей гостевого дома, способах продвижении своих услуг и организации ярких туристических событий.

В рамках обучающей программы участники прогулялись на теплоходе по северной части озера Кенозеро, посетили старинные деревни, познакомились с памятниками архитектуры и опытом Кенозерского национального парка в их сохранении и поддержании, заглянули в «Центр народных промыслов и ремёсел», где прошла встреча с местными жителями для обсуждения вопросов взаимодействия для совместной реализации идей.

«Мой гостевой дом „Горница“ находится в селе Лешуконское. Я открыла его в 2017 году и за это время, конечно, сталкивалась с различными сложностями. У меня было много юридических, имиджевых, организационных вопросов. В ходе диалогов с участниками семинара мы делились опытом, каждый рассказывал, как решает различные проблемы. Вкупе с ценной информацией от спикеров это помогло мне получить ответы на многие волновавшие вопросы, связанные с ценообразованием и продажами, самопрезентацией. Благодаря Кенозерскому национальному парку я взяла на заметку много информации по оформлению домов и проведению экскурсий. На этом семинаре я поняла, что Архангельская область — это словно Россия в миниатюре. Каждый наш район уникален, со своими особенностями. Домой я вернулась наполненная силами и вдохновением. И мне захотелось идти дальше в своём деле!», — поделилась участница «Школы сельского отельера» Лариса Иванова.

«Школа сельского отельера» прошла при поддержке Центра развития туризма и культуры Архангельской области. Эксперт отдела проектной деятельности Центра Ксения Павлова отметила, что школа действительно важна для владельцев гостевых домов Архангельской области:

«Об этом ежегодно говорит положительная обратная связь от участников, т.к. в первую очередь — это площадка для общения, обмена опытом и получения новых контактов. Владельцы гостевых домов получают действенные инструменты для развития своего бизнеса, которые помогают улучшать сервис и качество обслуживания гостей. Благодаря проекту мы создаём сообщество единомышленников и партнёров для развития сельского туризма. Кенозерье — это та территория, которая наглядно показывает механику развития гостевых домов на сельских территориях. Участники общаются с местными жителями, сотрудниками Парка, которые так же развивают сферу гостеприимства в условиях отдалённости территории от крупных населённых пунктов».