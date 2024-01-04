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Студенты нашли в Кенозерье ранее неизвестный амбар и редкий кирпич

С 15 по 26 июля 2024 года студенты архитектурных направлений из разных городов страны приняли участие в обследовании объектов культовой и гражданской архитектуры в Кенозерском национальном парке.

Основными задачами экспедиции была паспортизация, обмеры и сбор информации о сохранившихся наиболее ценных объектах гражданской архитектуры в нескольких отдалённых деревнях Кенозерья.

Участники экспедиции разделились на две команды, которые в сумме смогли полностью обследовать деревни Бухалова, Качикова горка, Городское, Горбачиха, Тырышкино, Косицыно, Карпова. Они обмерили 30 объектов гражданской архитектуры, зафиксировали их на фото и на генпланах. Важной частью работы стало общение с местными жителями, сбор информации о домах и их владельцах.

Кроки построек (сделанные от руки чертежи с основными особенностями и габаритами зданий) участники экспедиции оцифровали для оформления отчёта. Готовые чертежи переданы научным сотрудникам Парка для дальнего использования в исследованиях и хранения в архивах.

«Почти на следующий день после завершения нашей экспедиции стало известно, что культурный ландшафт „Заповедное Кенозерье“ включён в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это стало радостной новостью для нас, появилось ощущение, что мы также внесли свой небольшой вклад в развитие этого замечательного места!» -  написали отзыв участники экспедиции.

Помимо работы по паспортизации объектов, студенты знакомились с памятниками деревянного зодчества, расположенными на территории заповедника: Почезерским погостом, Порженским погостом, посещали экскурсии в музеях «Рухлядный амбар», «В Начале было Слово», «Амбарный ряд», изучали архитектурные приёмы и конструктивные особенности построек Русского Севера, особенности быта и культуры местных жителей.

«Все студенты были очень мотивированные, настроенные на работу. Из интересных находок экспедиции можно выделить старинный амбар в Бухалово, ранее нами не зафиксированный и особо ценный. Также найдены интересные кирпичи, среди них, например, кирпич с завода Графа Левашова (основан в 1864 году, Санкт-Петербург), найденный тоже в д. Бухалова в разрушенной печи дома Машаковых», — рассказал руководитель экспедиции, главный архитектор Кенозерского национального парка Виктор Яндовский.

Экспедиция прошла в рамках Профессионального конкурса «Открываем Россию заново», который ежегодно проводится Высшей школой экономики при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей» и программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Об этом сообщает пресс-служба Кенозерского национального парка.

31 июль 15:53 | : Будни

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