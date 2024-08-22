Архангелогородцы требуют возвращения трамвая и троллейбуса. Ученые их поддерживают

Жители Архангельска обратилась к Председателю Следственного Комитета А.И. Бастрыкину, Председателю ГД В.В. Володину, а также к губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому и мэру Архангельска Дмитрию Мореву с заявлением о необходимости восстановления электротранспорта в г. Архангельске.

Ниже публикуем полный текст заявления:

Мы, нижеподписавшиеся жители г. Архангельска, обращаемся к вам с просьбой о помощи в восстановлении трамвайного и троллейбусного движения в городе, в свете принятия ГосДумой постановления №2459-8 ГД "О рекомендациях парламентских слушаний на тему "О состоянии городского общественного электротранспорта в субъектах Российской Федерации", а также в связи с разрабатываемой Правительством РФ Программы развития городского наземного электрического транспорта до 2030 года.



Трамвай в Архангельске появился ещё в 1916 году. В 1974 году в Архангельске также было открыто троллейбусное движение. По состоянию на 1994 год в городе действовали 5 трамвайных и 7 троллейбусных маршрутов. Начиная с 2000 года, в результате преступных, как мы считаем, действий тогдашних городских властей, электротранспорт в городе был уничтожен: в 2004 году прекратилось трамвайное движение, а в 2008 - троллейбусное, в результате Архангельск стал на тот момент крупнейшим городом России без электротранспорта. Неоднократные обращения жителей города результатов не дали. Перевозки пассажиров стали осуществляться коммерческими структурами на автобусах преимущественно типа ПАЗ, что привело к ухудшению экологической ситуации в городе и значительному оттоку населения из города. С 2003 по 2024 гг. население города сократилось примерно на 17%, а по сравнению с 1991 г. – и на все 30%. Возросло количество онкологических заболеваний. И это при том, что в нашем городе сосредоточены стратегические предприятия, от которых в значительной степени обороноспособность нашей страны. Также нарушены наши права, предусмотренные ст. 42 Конституции России на благоприятную среду проживания, в связи с появлением в городе значительного количества дизельных автобусов, заменивших экологически чистые трамваи и троллейбусы.



Проведенная в начале этого года транспортная реформа свелась фактически к замене ржавых ПАЗов на новые автобусы типа МАЗ и Лотос примерно той же вместимости, что в целом не изменило ни экологическую ситуацию, ни транспортную доступность для пассажиров, в особенности маломобильных. В часы пик автобусы не справляются с перевозками, не говоря о том, что инвалиду-колясочнику или маме с ребёнком в коляске в такой автобус сесть нереально по причине давки. Также систематическими остались нарушения ПДД, графиков движения и дёрганное вождение, нередко приводящее к травмам пассажиров. Причиной вышеизложенного, как мы считаем, также является систематическое нарушение частными автовладельцами норм труда и отдыха водителей и кондукторов, из-за чего квалифицированные работники уходят и замещаются гастарбайтерами. Городу необходим современный электрический муниципальный транспорт, в том числе скоростной трамвай, так как особенностью планировки города является его вытянутое примерно на 40 км расположение вдоль Северной Двины.



Также необходимо учесть то, что в настоящее время активно развивается левобережная часть города, поэтому необходимо обеспечить возможность прохождения электротранспорта через Северодвинский мост, соединяющий центр города, находящийся на правом берегу, с новостройками на левом берегу и городом-спутником Новодвинском, расположенным там же. Также необходима реконструкция Кузнечевского моста, связывающего центр города с его северной островной частью – Соломбалой, где также расположен ряд стратегических предприятий, для обеспечения прохождения через него электротранспорта, в том числе скоростного трамвая.



В связи с вышеизложенным просим:

1. Возбудить уголовное дело по факту уничтожения электротранспорта в городе Архангельске.

2. Организовать взаимодействие с Министерством транспорта РФ для обеспечения включения Архангельска в Программу развития городского наземного электрического транспорта до 2030 года, предусмотрев восстановление как трамвайного, так и троллейбусного движения в городе, с охватом электротранспортом северной островной части города – Соломбалы, левобережной части города и города-спутника Новодвинска.

3. Направить мотивированный ответ в предусмотренные законодательством сроки.



Ожидаемо, в ответ отправители получили стандартную отписку. Но это еще не конец…

Архангельское региональное отделение РУСО (Российские ученые социалистической ориентации) всецело поддерживает северян в их стремлении восстановить экологически чистый, доступный и современный электротранспорт и будет содействовать всеми доступными организации способами.

P.S. Между тем, наблюдатели от редакции считают, что возвращение электротранспорта на узенькие, двухполосные (в лучшем случае) улицы Архангельска ничего, кроме дополнительных расходов и ужасающих автомобильных пробок, не даст даже в краткосрочной перспективе. Как говорится, тот последний трамвай давно ушел в историю…