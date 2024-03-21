В Архангельской области средняя зарплата выросла на 10.6%

По итогам первого полугодия 2024 года средняя зарплата в России составила 82 тыс. рублей, впервые превысив отметку 80 тыс. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на треть выше цифр двухлетней давности, отмечают эксперты СберАналитики.

Как показало исследование, максимальный рост зарплат показал Татарстан (+23,4%). По итогам полугодия средняя зарплата в республике составила 82,1 тыс. рублей. В топ-5 по росту средней зарплаты также вошли Курганская (+22,8%), Астраханская (+20,8%), Оренбургская и Челябинская области (+20,7% в обоих регионах).

В Архангельской области зарплаты выросли на 10,6% и достигли 81,6 тыс. рублей.

(фото с https://vk.com)