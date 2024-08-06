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Специалисты из Поморья могут зарабатывать до полумиллиона в месяц

Аналитики hh.ru выяснили, работникам каких профессий компании готовы платить самые высокие зарплаты и составили рейтинг самых высоких зарплат осени в Архангельской области в сентябре 2024 года. 

 

  1. Стоматолог детский, https://spb.hh.ru/vacancy/106795182, доход от 400 000 ₽ на руки
  2. Директор по персоналу/HRD, https://spb.hh.ru/vacancy/107278748, до 500 000 ₽ на руки
  3. Механик - сервисный инженер, https://spb.hh.ru/vacancy/106882730, до 500 000 ₽ на руки
  4. Капитан, https://spb.hh.ru/vacancy/106766946, от 308 000 ₽ на руки
  5. Менеджер по продажам ведущим клиентам, https://spb.hh.ru/vacancy/87419356, от 300 000 ₽ на руки
  6. Мастер по ремонту топливной аппаратуры, https://spb.hh.ru/vacancy/106326941, от 300 000 ₽ на руки
  7. Программист 1С: ЗУП, https://spb.hh.ru/vacancy/107298920, от 300 000 ₽
  8. Машинист автомобильного крана 7 разряда, https://spb.hh.ru/vacancy/106426396, до 450 000 ₽ на руки
  9. Водитель автомобиля категории Е, https://spb.hh.ru/vacancy/104647092, до 380 000 ₽ на руки 
  10. Ведущий менеджер по продажам, https://spb.hh.ru/vacancy/107302528, до 400 000 ₽
  11. Главный энергетик, https://spb.hh.ru/vacancy/107033902, до 296 000 ₽ на руки
  12. Главный врач, https://spb.hh.ru/vacancy/106720066, от 250 000 ₽ на руки
  13. Специалист по закупкам, https://spb.hh.ru/vacancy/107271582, от 250 000 ₽ на руки
  14. Каменщик, https://spb.hh.ru/vacancy/106542050, от 224 000 ₽ на руки
  15. Инженер-геодезист, https://spb.hh.ru/vacancy/104542896, до 300 000 ₽ на руки
  16. Руководитель отдела продаж в международной компании: PR, media, events, https://spb.hh.ru/vacancy/106600110, до 300 000 ₽ на руки
  17. Монтажник РЭА и приборов, https://spb.hh.ru/vacancy/106697597, от 212 000 ₽
  18. Директор по разработке и поддержке ПО, https://spb.hh.ru/vacancy/107000745, до 280 000 ₽ на руки
  19. Слесарь по обслуживанию и ремонту подземной техники, https://spb.hh.ru/vacancy/106435276, до 280 000 ₽ на руки
17 сентябрь 08:31 | : Экономика

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