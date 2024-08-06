Специалисты из Поморья могут зарабатывать до полумиллиона в месяц

Аналитики hh.ru выяснили, работникам каких профессий компании готовы платить самые высокие зарплаты и составили рейтинг самых высоких зарплат осени в Архангельской области в сентябре 2024 года.
- Стоматолог детский, https://spb.hh.ru/vacancy/106795182, доход от 400 000 ₽ на руки
- Директор по персоналу/HRD, https://spb.hh.ru/vacancy/107278748, до 500 000 ₽ на руки
- Механик - сервисный инженер, https://spb.hh.ru/vacancy/106882730, до 500 000 ₽ на руки
- Капитан, https://spb.hh.ru/vacancy/106766946, от 308 000 ₽ на руки
- Менеджер по продажам ведущим клиентам, https://spb.hh.ru/vacancy/87419356, от 300 000 ₽ на руки
- Мастер по ремонту топливной аппаратуры, https://spb.hh.ru/vacancy/106326941, от 300 000 ₽ на руки
- Программист 1С: ЗУП, https://spb.hh.ru/vacancy/107298920, от 300 000 ₽
- Машинист автомобильного крана 7 разряда, https://spb.hh.ru/vacancy/106426396, до 450 000 ₽ на руки
- Водитель автомобиля категории Е, https://spb.hh.ru/vacancy/104647092, до 380 000 ₽ на руки
- Ведущий менеджер по продажам, https://spb.hh.ru/vacancy/107302528, до 400 000 ₽
- Главный энергетик, https://spb.hh.ru/vacancy/107033902, до 296 000 ₽ на руки
- Главный врач, https://spb.hh.ru/vacancy/106720066, от 250 000 ₽ на руки
- Специалист по закупкам, https://spb.hh.ru/vacancy/107271582, от 250 000 ₽ на руки
- Каменщик, https://spb.hh.ru/vacancy/106542050, от 224 000 ₽ на руки
- Инженер-геодезист, https://spb.hh.ru/vacancy/104542896, до 300 000 ₽ на руки
- Руководитель отдела продаж в международной компании: PR, media, events, https://spb.hh.ru/vacancy/106600110, до 300 000 ₽ на руки
- Монтажник РЭА и приборов, https://spb.hh.ru/vacancy/106697597, от 212 000 ₽
- Директор по разработке и поддержке ПО, https://spb.hh.ru/vacancy/107000745, до 280 000 ₽ на руки
- Слесарь по обслуживанию и ремонту подземной техники, https://spb.hh.ru/vacancy/106435276, до 280 000 ₽ на руки