Урбанисты показали цифры оттока населения из Архангельской области

Институт территориального планирования «Урбаника» выпустил исследование о современном состоянии сжимающихся городов российской Арктики. Эксперты проанализировали соотношение размеров городов в четырех регионах с насыщенностью их различными полезными функциями и оценили эти города по балльной системе. В Архангельской области с точки зрения качества и полноты городских услуг ситуацию можно охарактеризовать как удовлетворительную – почти половина городских населенных пунктов набирает более 50% баллов, и лишь два – менее 25%.

Всего в исследование вошло четыре региона – Архангельская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край. Архангельская область – одна из самых крупных в России. При этом ее население в анализируемый период (с 1989 по 2021 год) сократилось на 35%. Среди городов, которые потеряли больше всего населения, выделяются Плесецк (-35%), Коноша (-39%) и Савинский (-49%). Наименьший отток населения – из Октябрьского (-10%) и Мирного (-12%).

Главной целью исследования было проанализировать причинно-следственные связи между численностью населения и развитостью различных полезных функций в городах, и соотношение этих параметров с фактором сжатия городов в российской Арктике. В регионах исследования рассматривались населенные пункты численностью от 5 тыс. человек, которые делились на три типа: города в составе агломерации, города на главных транспортных магистралях района, города в составе ЗАТО (закрытое территориальное объединение) и др. Также выделялись подтипы в зависимости от влияния корпораций или ЗАТО.

В Архангельской области исходя из этих параметров были взяты для анализа 16 городов в арктической зоне России. Сжатие городов – устойчивое сокращение популяции в населенном пункте вместе с социально-экономическими последствиями – в российской Арктики имеет свои особенности. Во времена Советского союза освоение этих территорий шло не вахтовым методом, а путем создания полноценных городов с развитой инженерной и социальной инфраструктурой. Их создавали как монофункциональные промышленные центры, которые зависели от времени выработки полезных ископаемых и постоянного миграционного движения, либо как города, отвечающие военным нуждам.

По большинству функций в Архангельской области отмечается сильная связь с численностью населения, за исключением транспортной, медицины и сферы услуг (последние два развиты хорошо, представлены повсеместно вне зависимости от общей численности населения). Менее развитыми функциями повсеместно являются спорт, культура, образование. Во всех анализируемых городах нет порога вхождения (в зависимости от численности) федеральных сетей супермаркетов, алкомаркетов, маркетплейсов, сетевых аптек и магазинов косметики, сетевых АЗС, отделений «Сбера», а также не сетевых гостиниц, стоматологий и салонов красоты и цветочных магазинов. То есть все данные сервисы с разным количеством и числом сетей представлены во всех населенных пунктах. Салоны связи, универсамы не представлены лишь в двух отстающих по баллам населенных пунктах. Все сервисы более развиты в населенных пунктах, в которых присутствуют крупные компании-работодатели.

Из исследования ИТП «Урбаника» следует, что изменение численности населения в 2021 г. относительно 1989 г. достаточно разнообразно от региона к региону. В двух староосвоенных территориях Европейского Севера (Мурманская и Архангельская области) снизилась численность населения в каждом из рассматриваемых населённых пунктов, в том числе и в центрах субъектов. В среднем, в данных регионах население сократилось на 34%. В ЯНАО, как регионе продолжающегося освоения и ускоренного развития, в большинстве городов численность населения выросла. В Красноярском крае есть точка роста в виде агломерации.