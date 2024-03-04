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Финансовый рынок Северодвинска сотрясли незаконные займы

Органами прокуратуры установлены факты предоставления в г.Северодвинске хозяйствующим субъектом, не являющимся кредитной организацией и невключенным в государственный реестр субъектов микрофинансирования, потребительских займов под залог имущества.

Приведенные обстоятельства послужили основанием для возбуждения прокурором г. Северодвинска в отношении указанного лица дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения производства постановлением Северодвинского городского суда виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 30 000 рублей.

05 сентябрь 16:45 | : Экономика / Скандалы

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