Финансовый рынок Северодвинска сотрясли незаконные займы

Органами прокуратуры установлены факты предоставления в г.Северодвинске хозяйствующим субъектом, не являющимся кредитной организацией и невключенным в государственный реестр субъектов микрофинансирования, потребительских займов под залог имущества.

Приведенные обстоятельства послужили основанием для возбуждения прокурором г. Северодвинска в отношении указанного лица дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения производства постановлением Северодвинского городского суда виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 30 000 рублей.