Экс-глава Холмогорского района наказана рублем за бюджетные нарушения

В ходе проведенной прокуратурой Холмогорского района проверки установлено, что администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» вопреки требований бюджетного законодательства двум некоммерческим организациям предоставлена субсидия с превышением установленного в виде фиксированной суммы 170 тысяч рублей максимального размера.

Указанный факт послужил основанием для возбуждения прокурором Холмогорского района 30.06.2023 в отношении бывшего главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 стати 15.15.5 КоАП РФ (нарушение условий предоставления субсидий).

Постановлением и.о. руководителя контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области от 01.08.2023 бывшая глава указанного муниципального образования привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 15.15.5 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.