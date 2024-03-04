Дальнобойщик в Архангельской области зарабатывает 150 тыс. рублей в месяц

Аналитики hh.ru в рамках совместного исследования с компанией «АвтоГрузЭкс» ПЭК выяснили, что водители грузовых автомобилей оказались лидерами по доле возрастных работников, с одной стороны, а также лидируют по темпам роста зарплат в первом полугодии.

Сколько зарабатывает дальнобойщик?

Аналитика рынка труда показывает, что в 2024 году медианный уровень оплаты труда дальнобойщиков увеличился на 74% год к году, тогда как темпы роста зарплат в остальных профессиях выросли максимум на 60%. В этом году медианная зарплата в вакансиях для водителей грузовиков составила 131 тыс. руб. — по уровню оплаты труда данная категория сотрудников заняла 23 место среди 174 специальностей в России.

Между тем средняя зарплата дальнобойщика в Архангельской области сейчас порядка 150 тыс. рублей и за год она выросла на 30 тыс.*

Динамика зарплат дальнобойщиков в СЗФО:



3 кв. 2024 3 кв. 2023 динамика за год Санкт-Петербург 172 000 ₽ 132 000 ₽ 40 000 ₽ Республика Коми 120 000 ₽ 112 000 ₽ 8 000 ₽ Калининградская область 150 000 ₽ 113 500 ₽ 36 500 ₽ Мурманская область 190 000 ₽ 142 500 ₽ 47 500 ₽ Республика Карелия 186 200 ₽ 135 000 ₽ 51 200 ₽ Ленинградская область 180 000 ₽ 127 500 ₽ 52 500 ₽ Вологодская область 162 500 ₽ 120 000 ₽ 42 500 ₽ Новгородская область 160 000 ₽ 142 500 ₽ 17 500 ₽ Архангельская область 150 000 ₽ 120 000 ₽ 30 000 ₽ Псковская область 150 000 ₽ 60 000 ₽ 90 000 ₽

*Средний годовой доход дальнобойщика в США – 240 тыс. долларов.