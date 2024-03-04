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Дальнобойщик в Архангельской области зарабатывает 150 тыс. рублей в месяц

Аналитики hh.ru в рамках совместного исследования с компанией «АвтоГрузЭкс» ПЭК выяснили, что водители грузовых автомобилей оказались лидерами по доле возрастных работников, с одной стороны, а также лидируют по темпам роста зарплат в первом полугодии.

 Сколько зарабатывает дальнобойщик?

Аналитика рынка труда показывает, что в 2024 году медианный уровень оплаты труда дальнобойщиков увеличился на 74% год к году, тогда как темпы роста зарплат в остальных профессиях выросли максимум на 60%. В этом году медианная зарплата в вакансиях для водителей грузовиков составила 131 тыс. руб. — по уровню оплаты труда данная категория сотрудников заняла 23 место среди 174 специальностей в России. 

Между тем средняя зарплата дальнобойщика в Архангельской области сейчас порядка 150 тыс. рублей и за год она выросла на 30 тыс.*    

 Динамика зарплат дальнобойщиков в СЗФО:


3 кв. 2024

3 кв. 2023

динамика за год

Санкт-Петербург

172 000 ₽

132 000 ₽

40 000 ₽

Республика Коми

120 000 ₽

112 000 ₽

8 000 ₽

Калининградская область

150 000 ₽

113 500 ₽

36 500 ₽

Мурманская область

190 000 ₽

142 500 ₽

47 500 ₽

Республика Карелия

186 200 ₽

135 000 ₽

51 200 ₽

Ленинградская область

180 000 ₽

127 500 ₽

52 500 ₽

Вологодская область

162 500 ₽

120 000 ₽

42 500 ₽

Новгородская область

160 000 ₽

142 500 ₽

17 500 ₽

Архангельская область

150 000 ₽

120 000 ₽

30 000 ₽

Псковская область

150 000 ₽

60 000 ₽

90 000 ₽

 

*Средний годовой доход дальнобойщика в США – 240 тыс. долларов.

05 сентябрь 08:24 | : Экономика

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