Дальнобойщик в Архангельской области зарабатывает 150 тыс. рублей в месяц

Аналитики hh.ru в рамках совместного исследования с компанией «АвтоГрузЭкс» ПЭК выяснили, что водители грузовых автомобилей оказались лидерами по доле возрастных работников, с одной стороны, а также лидируют по темпам роста зарплат в первом полугодии.
Сколько зарабатывает дальнобойщик?
Аналитика рынка труда показывает, что в 2024 году медианный уровень оплаты труда дальнобойщиков увеличился на 74% год к году, тогда как темпы роста зарплат в остальных профессиях выросли максимум на 60%. В этом году медианная зарплата в вакансиях для водителей грузовиков составила 131 тыс. руб. — по уровню оплаты труда данная категория сотрудников заняла 23 место среди 174 специальностей в России.
Между тем средняя зарплата дальнобойщика в Архангельской области сейчас порядка 150 тыс. рублей и за год она выросла на 30 тыс.*
Динамика зарплат дальнобойщиков в СЗФО:
3 кв. 2024
3 кв. 2023
динамика за год
Санкт-Петербург
172 000 ₽
132 000 ₽
40 000 ₽
Республика Коми
120 000 ₽
112 000 ₽
8 000 ₽
Калининградская область
150 000 ₽
113 500 ₽
36 500 ₽
Мурманская область
190 000 ₽
142 500 ₽
47 500 ₽
Республика Карелия
186 200 ₽
135 000 ₽
51 200 ₽
Ленинградская область
180 000 ₽
127 500 ₽
52 500 ₽
Вологодская область
162 500 ₽
120 000 ₽
42 500 ₽
Новгородская область
160 000 ₽
142 500 ₽
17 500 ₽
Архангельская область
150 000 ₽
120 000 ₽
30 000 ₽
Псковская область
150 000 ₽
60 000 ₽
90 000 ₽
*Средний годовой доход дальнобойщика в США – 240 тыс. долларов.