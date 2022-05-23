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Люди категории Е. К Дню дальнобойщика

Ежегодно водители большегрузных машин в последнюю субботу августа отмечают свой профессиональный праздник. В 2021 году День дальнобойщика приходится на 27 августа. Эксперты hh.ru выяснили, что спрос на водителей большегрузов в стране держится на достаточно высоком уровне, а работодатели готовы платить до 200 000  и более.   

С начала года российские компании разместили около 900 новых вакансий для дальнобойщиков, а также более 1 100 вакансий для водителей категории Е. На данный момент максимальный спрос на дальнобойщиков наблюдается в Москве (7,3% вакансий от всего объёма по стране), в Московской (5,9%), Нижегородской (4,2%), Самарской (4,1%) области и Татарстане (3,3%). В топ-15 лидеров по спросу на водителей большегрузов также вошли Алтайский и Хабаровский край, Новосибирская область и Санкт-Петербург (2,8% вакансий для дальнобойщиков). Всего на регионы СЗФО приходится более 7% вакансий для дальнобойщиков с начала года. 

«Быть водителем категории Е – это иметь более высокую квалификацию, ответственность, социальную зрелость. Не зря 26 статья закона 196 о безопасности дорожного движения допускает к вождению автомобилей с прицепами только тех, кто имеет годовой стаж вождения соответствующей категории без прицепа. Судя, по данным вакансий такого же взгляда придерживаются и работодателей. Среди основных требований к кандидатам – наличие опыта работы водителем. Так, в 84% вакансий от водителей большегрузов ожидают стаж по профессии, из них в 47% вакансий требуется опыт до 3 лет, а в 34% опыт до 6 лет», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.  

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для дальнобойщиков в августе в среднем по стране - 90 000₽. При этом в ряде регионов компании готовы платить кратно больше. Так, в Иркутске водителям большегрузов предлагают до 166 667₽, в Набережных Челнах - 152 299₽, в Новороссийске - 160 920₽. Среди регионов СЗФО и в целом по стране одни из самых высоких зарплат для дальнобойщиков можно встретить в Калининградской области - 143 678, в Санкт-Петербурге - 136 289, высокие зарплаты предлагают в Петрозаводске - 120 690 и в Мурманской области - 91 954.  

Водители-дальнобойщики нужны во многих отраслях. Так, 18% вакансий приходится на компании из сферы перевозок и логистики. Испытывают потребность в данных специалистах также компании из сферы ретейла (5% рабочих предложений с начала года), сельское хозяйство (5%), строительный сектор (3%) и металлургический комплекс (2%).

 

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для водителей-дальнобойщиков, Россия:

 

26 август 07:42 | : Экономика

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