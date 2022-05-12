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Прокурор области взял на контроль подачу отопления в Архангельске

Прокурором Архангельской области Николаем Хлустиковым совместно с заместителем председателя Правительства Архангельской области Дмитрием Рожиным и главой городского округа «Город Архангельск» Дмитрием Моревым 2 сентября т.г. осуществлен выезд в Северный округ г.Архангельска с целью проверки готовности округа к отопительному периоду 2022 – 2023 годов.

В рамках рабочего выезда проведены осмотры центральных тепловых пунктов и отремонтированных в летний период участков теплотрассы, проверено выполнение подрядчиком работ по благоустройству общественных территорий.

В ходе посещения Северного округа к прокурору обратились 8 заявителей по интересующим их вопросам ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, несоблюдения сроков выполнения работ по благоустройству общественных территорий.

Всем обратившимся даны исчерпывающие разъяснения требований федерального законодательства, принятые на личном приеме обращения постановлены прокурором области на контроль.

 

02 сентябрь 14:37 | : Будни

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