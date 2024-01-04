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Почти половина архангельских компаний придерживает сотрудников на удаленке

Кадровый голод привел к увеличению числа компаний, практикующих удаленку. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Архангельска.

В Архангельске в 45% компаний есть сотрудники, которые работают удаленно. В Москве и Санкт-Петербурге (43 и 39% соответственно).

 Доля дистанционных работников от числа занятых в компании составляет 11%.

 Компаний, где есть сотрудники, работающие из-за рубежа, сейчас всего 4%. В Москве больше, чем в Санкт-Петербурге (6 и 2% соответственно).

 Работают на удаленке, по-прежнему, чаще всего IT-специалисты. На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, на третьем — бухгалтерия. На дистанционной работе оставляют ИТР (конструкторов, проектировщиков, архитекторов) и эйчаров (рекрутеров, а также специалистов по охране труда и кадровому делопроизводству, ведущих документооборот в электронном виде), колл-центры и юристов.

(фото с https://deloroskursk.r

 

03 сентябрь 08:36 | : Экономика

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