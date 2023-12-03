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Архангелогородцы стали меньше работать на удаленке

Компаний, где есть сотрудники, работающие на удаленке (в т. ч. за рубежом), по сравнению с августом, стало меньше.

Работодателей, практикующих удаленку, сейчас 37% (в августе было 43%). В 7 из 10 таких компаний дистанционно работают менее 10% персонала.

 Чаще всего на удаленке трудятся программисты, бухгалтеры, инженеры, сотрудники отделов продаж и клиентские менеджеры.

 Компаний, где есть сотрудники, работающие удаленно из-за рубежа, также стало меньше: 6% сейчас против 9% в июне этого года.

(фото с https://ysia.ru

15 декабрь 08:11 | : Будни

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