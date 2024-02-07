Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Компании Поморья возвращают своих сотрудников в офис с удаленки

Сотрудники на удаленке сейчас есть только в каждой третьей компании. В прошлом году предприятий и организаций, где работали дистанционные сотрудники, было больше: 40% в марте и 37% в декабре.

Компании из регионов, в том числе Архангельской области, чуть чаще привлекают сотрудников на удаленку, чем работодатели из Москвы и Санкт-Петербурга (34, 31 и 29% соответственно). Впрочем, доля сотрудников на удаленке невелика: в 7 из 10 компаний она составляет менее 10% от штатной численности. Чаще всего на дистанционной занятости оставляют программистов, бухгалтеров и специалистов по продажам.

 Персонал, работающий дистанционно из-за рубежа, сегодня есть только в 4% компаний. Полгода назад в каждой одиннадцатой компании трудились удаленные сотрудники, проживающие за границей.

(фото с https://news.myseldon.com

27 февраль 07:36 | : Экономика

Главные новости


Песни без слов. Рондо Венециано
Участие в СВО – не индульгенция

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (289)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20