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РВК-Архангельск показал журналистам и блогерам «кухню» очистных сооружений канализации

В ходе пресс-тура на Центральные очистные сооружения канализации (ЦОСК) «РВК-Архангельск» городским журналистам и блогерам показали работу ключевого объекта водоотведения. Поводом стали завершившиеся работы по реконструкции четвертого первичного отстойника – их результат гостям с гордостью продемонстрировали начальник ЦОСК Виктор Головнев, главный инженер водоканала Дмитрий Черкашин и директор по капитальному строительству предприятия Александр Бараев.

«Первичные отстойники - это сооружения для механической очистки канализационных стоков. В них происходит удаление взвешенных веществ, содержащихся в сточных водах за счет разности удельного веса примесей и воды. Проектный эффект осветления – 50%, время нахождения сточных вод в отстойниках – 1,5 часа, объем зоны отстаивания – 4580 кубометров, диаметр – 40 метров, расчетная производительность одного отстойника порядка 2300 кубометров в час при обеспечении эффективности отстаивания 50%. Чтобы достичь всех этих параметров и была проведена реконструкция отстойников, которые являются важным звеном на этапе очистки сточных вод», - рассказал Виктор Головнев.

Напомним, в конце 2021 года на ЦОСК был сдан в эксплуатацию третий вторичный отстойник, сейчас запущен в работу один из первичных.  Решение сосредоточить первоочередные усилия именно на этих инженерных сооружениях было обусловлено тем, что они находились в предаварийном состоянии, а ЦОСК работали на пределе возможностей. Уже в ближайшее время здесь развернутся масштабные работы по модернизации всех объектов, задействованных в технологической цепочке. 

«Модернизация всего комплекса рассчитана до 2032 года. За этот период мы должны обеспечить оптимальный режим работы очистных сооружений, при этом реконструкция и строительство не должны сказаться на качестве очистки стоков. В течение 10-ти лет мы сможем поэтапно реализовать все запланированные мероприятия, не останавливая производственный цикл. Ежегодные инвестиции составят около 600 млн рублей, а по итогам 10 лет – это порядка 6 млрд. Мы понимаем, что технологии меняются быстро, поэтому готовы к тому, что в проект на будут вноситься новые технические решения и учитываться лучшие отраслевые практики», - рассказал Александр Бараев.

«Экскурсия на ЦОСК была впечатляющей. То, что экологическое благополучие региона было таким шатким, трудно даже себе представить, - делится впечатлениями журналист газеты «Аргументы и Факты в Архангельске» Елена Латинская. - Радует, что есть грамотные специалисты, способные не только устранять многолетние «плоды» чужого бездействия, но и купировать все риски, предусматривая перспективу дальнейшей модернизации и развития городского хозяйства».

«Мне было действительно любопытно посмотреть вживую и узнать подробно об устройстве и работе такой важной системы в инфраструктуре города. У меня сложилось впечатление, что ЦОСК сейчас находятся в надёжных руках и имеют большие перспективы развития, полезные, в первую очередь, для нашей экологии. Я надеюсь, что все намеченные планы будут реализованы в том масштабе и с той эффективностью, о которых нам рассказали спикеры», - говорит журналист издания «Бизнес-класс Архангельск» Иван Петухов.

22 декабрь 11:02 | : Экономика

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