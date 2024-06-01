В Северодвинске автобусы "Рико" выйдуи на пригородные маршруты

Об этом сообщил глава администрации города корабелов Игорь Арсентьев:

- С 1 июля новый перевозчик ТК «Рико» будет обслуживать не только городские маршруты, но и дачные направления - маршруты № 101, 103 и 104. Сохраним также «летнее» и «зимнее» расписание, не забываем и о том, что зимний период начинаем не сразу 1 октября, а с ухудшением погодных условий. Совместно с перевозчиком определим оптимальный график.

Составление дачных маршрутов дело непростое: нужно учесть и мнение работающих жителей, которые ездят из СНТ и предложения садоводов.

Публикую промежуточный вариант, чтобы услышать мнения дачников, откорректируем возможные варианты и утвердим расписание.



