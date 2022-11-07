Глава Северодвинска твердо намерен разорвать контракт с "Ресурсавто"

Такую запись оставил вчера Игорь Арсентьев на своей страничке в социальной сети ВК:
- В период новогодних праздников мне поступило много вопросов о работе общественного транспорта. Объединил их по темам - постараюсь ответить на них кратко, но ёмко.
Зачем было что-то менять и заводить Архангельского перевозчика?
31 декабря закончились полугодовые договоры с перевозчиками. Администрация города заблаговременно провела конкурсные процедуры на заключение новых контрактов. Лот на работу по маршрутам 7, 12, 16, 17, 18, 25, 103, 104 выиграл новый перевозчик-ООО «Ресурсавто». Остальные маршруты обслуживают старые перевозчики.
Какие конкретно условия контракта нарушает новый перевозчик?
Перевозчиком нарушаются сразу несколько пунктов контракта, но основной - количество автобусов на маршрутах. На 16 и 17 маршрутах работает по одному автобусу вместо четырех. На пригородных маршрутах машин нет, расписание не соблюдается. Также перевозчик не предоставляет сведения о выпуске транспортных средств, интервалах движения. Не подключил свои транспортные средства к региональной транспортной службе, которая позволяет в онлайн-режиме вести контроль движения автобусов. Очевидно, что это было сделано умышленно
Будут ли проверять других перевозчиков?
Другие перевозчики проверяются ежедневно. Мониторинг за их работой ведется Региональной транспортной службой постоянно. Выпуск на линию у ООО «Северодвинское АТП» 100%, у ООО «СЦПАТП» есть незначительные отклонения в пределах допустимых по контракту. ООО «Ресурсавто» данные в РТС не передает, поэтому нарушения фиксируются только в ходе выездных проверок.
Когда расторгнут контракт с новым перевозчиком?
Перевозчик до сих пор не идет на контакт, процедуру расторжения инициируем сразу после выходных дней. Сейчас в адрес перевозчика направляются претензионные письма.
Что намерена делать администрация дальше?
После расторжения контрактов будем добиваться включения перевозчика в реестр недобросовестных поставщиков. Параллельно объявим новые конкурсные процедуры. На период проведения аукциона заключим контракты с перевозчиками, способными выполнить условия по транспортной работе.
Почему не все автобусные маршруты отображается на Яндекс-картах?
В Яндекс.картах данные ретранслируются из региональной транспортной службы, к которой перевозчики обязаны подключиться по условиям контракта. С июля 2022 года все маршруты Северодвинска в сервисах отображаются, сейчас маршруты 16, 17, 103, 104 не отображаются, так как ООО «Ресурсавто» не передает данные.