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РВК-Архангельск разъяснил ситуацию с разрытиями на улице Комсомольская

Жители столицы Поморья обеспокоены тем, что по нечетной стороне улицы тротуары и зеленая зона пока не приведены в порядок – асфальтирование не начато, в местах разрытий – провалы грунта, на некоторых участках – продолжаются работы. Об этом люди пишут в соцсетях и снимают видео.

 Директор по капитальному строительству РВК-Архангельск Александр Бараев в ходе рабочей поездки рассказал заместителю главы города по инфраструктурному развитию Александру Майорову о ситуации на объекте. По заверению представителя подрядчика по строительству – ГК «Профмакс» Архангельск - улица будет приведена в должное состояние до 30 июня.

 Вчера и сегодня осуществляется завоз основного объема песка для отсыпки мест разрытий.

 Работа на объекте с 26 июня будет организована в круглосуточном режиме.

- Мы принимаем критику, которая звучит в наш адрес от города и горожан. Да, есть недоработки с точки зрения организации пешеходного движения вблизи мест производства работ. Мы их все учтем. Что касается провалов грунта в местах установки приемных камер. Когда земляные работы выполняются в зимне-весенний период, траншея засыпается изъятым оттуда мерзлым грунтом и сверху – песком. Когда происходит оттаивание грунта – он проседает. Майская подсыпка песком, причем неоднократная, ситуацию также не спасла. Дело в том, что грунты, особенно глинистые, в наших условиях полностью оттаивают лишь к середине июля. Поэтому даже подсыпанные песком траншеи проседают. Строители знают об этом, и в этом причина, что они не слишком торопятся с благоустройством, ведь никто не хочет переделывать уже выполненную работу. Сейчас, когда погодные условия позволяют, все недочеты будет устранены, основное благоустройство проведут до конца июня, - рассказал директор по капстроительству РВК-Архангельск Александр Бараев.


26 июнь 10:34 | : Экономика

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