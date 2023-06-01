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Архангелогородки выбирают для заначки рубли, их мужчины - доллары

Называя лучшую валюту для хранения сбережений, рублю отдают предпочтение 43% жителей Поморья, доллару — 14%, евро — только 7%. При этом за рублевые заначки чаще голосуют женщины, за долларовые — мужчины. На фоне небольшого ослабления рубля его популярность с сентября 2022-го незначительно снизилась (минус 4 п.п.), а доллара и евро — выросла (на 3 и 4 п.п. соответственно). Позиции доллара и евро по сравнению с мартом 2022-го не изменились, а рубля — выросли (+10 п.п.).

В целом же, 6 из 10 северян убеждены в том, что сбережения сегодня стоит хранить в рублях. Доверие к доллару и евро значительно ниже: в том, что следует перевести накопления в американскую валюту, уверены 37% опрошенных, в европейскую — 30%. Мнение об устойчивости рубля чаще всего разделяют представители старшего поколения (62%), тогда как уверенность в надежности доллара и евро больше свойственна опрошенным моложе 34 лет (44 и 39% соответственно).

 

27 июнь 08:27 | : Экономика

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