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Подростки из Архангельской области рвутся летом на заработки

Архангельская область на 5 месте по активности юных соискателей – за последние месяцы на рынок труда здесь вышли более 1 тыс. подростков или 4% от всего объёма в СЗФО.      

В разрезе других регионов страны: наиболее высокой активностью соискателей-подростков отличается Кабардино-Балкарская республика – там сразу 14% от всех резюме принадлежат кандидатам до 17 лет. Кроме того, в поиске работы серьезно заинтересованы подростки из Республики Саха (13,5% резюме открыты соискателями до 17 лет), Бурятии (12,6%), Тывы (11,6%), Еврейской АО и Дагестана (по 11,0%). 

Средняя ожидаемая зарплата, которую подростки указывают в своих резюме, составляет 20-30 тыс. руб. Чаще всего соискатели в возрасте до 17 лет пытаются найти работу официантами (12,6% резюме), упаковщиками (8,6%), курьерами (7,7%), разнорабочими (4,9%) и продавцами (4,9%).

Особенности трудоустройства подростков

Трудовым кодексом установлено, что граждане России могут начинать свою трудовую карьеру в 14 лет. Но есть ограничения. Так, трудовой договор с 14-летними может быть заключен:

  • Только с согласия одного из родителей (попечителя).
  • Только «для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы».
  • 92 статья ТК РФ устанавливает следующие нормы продолжительности рабочего дня для несовершеннолетних:
  • до 24 часов в неделю — для работников в возрасте до 16 лет;
  • до 35 часов в неделю — для работников в возрасте от 16 до 18 лет.
  • При этом продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
  • 4 часа — для работников от 14 до 15 лет;
  • 5 часов — для работников от 15 до 16 лет;
  • 7 часов — в возрасте от 16 до 18 лет;
  • несовершеннолетние, совмещающие работу с учебой, могут работать только 2,5 часа в день (для работников от 14 до 16 лет) и 4 часа (от 16 до 18 лет).

Для заключения трудового договора с несовершеннолетними в первую очередь необходимы:

  • Документ, подтверждающий согласие одного из родителей (усыновителей или попечителей). Образец такого разрешения не установлен, поэтому оно может быть составлено в свободной форме.
  • Свидетельство о рождении юного работника и копию паспорта его родителя.
  • Для трудоустройства учащихся в возрасте до 14 лет необходим документ, подтверждающий согласие органа опеки и попечительства (по месту жительства несовершеннолетнего).
  • Также предоставляется документ об основном общем образовании (аттестат) либо документ об оставлении общеобразовательного учреждения (приказ об отчислении).
  • Если работнику меньше 16 лет, и он продолжает учиться, то потребуется взять справку из учебного учреждения, в которой будет подтверждаться расписание учебных занятий учащегося. Работодатель должен ознакомиться с этим документом, чтобы не допустить нарушение учебного процесса.
  • Если у несовершеннолетнего уже есть паспорт, трудовая книжка, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и документы воинского учета (приписное свидетельство), он также должен предъявить их работодателю.

«С 2021 года бумажная трудовая книжка несовершеннолетним не оформляется, а начало трудовой биографии учитывается сразу в электронном виде. Но, если обычная трудовая книжка была оформлена ранее, записи о новом трудоустройстве работодатель вносит и в бумажную, и в электронную трудовую», - рассказывает Светлана Шабронова, юрист hh.ru. 

Все несовершеннолетние могут быть приняты на работу только после прохождения предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования), по итогам которого выдается справка. В части 2 статьи 266 ТК РФ указано, что такие осмотры (обследования) должны осуществляться ежегодно за счет средств работодателя до достижения 18-летия.

Как работать, если 14 лет еще не исполнилось?

Дети младше четырнадцати лет могут работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях, если работа не причинит ущерба здоровью и нравственному развитию. Для этого необходимо разрешение одного из родителей и органа опеки. Договор за такого ребенка подписывает родитель (опекун). 

13 июнь 09:30 | : Экономика

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