Подростки из Архангельской области рвутся летом на заработки

Архангельская область на 5 месте по активности юных соискателей – за последние месяцы на рынок труда здесь вышли более 1 тыс. подростков или 4% от всего объёма в СЗФО.
В разрезе других регионов страны: наиболее высокой активностью соискателей-подростков отличается Кабардино-Балкарская республика – там сразу 14% от всех резюме принадлежат кандидатам до 17 лет. Кроме того, в поиске работы серьезно заинтересованы подростки из Республики Саха (13,5% резюме открыты соискателями до 17 лет), Бурятии (12,6%), Тывы (11,6%), Еврейской АО и Дагестана (по 11,0%).
Средняя ожидаемая зарплата, которую подростки указывают в своих резюме, составляет 20-30 тыс. руб. Чаще всего соискатели в возрасте до 17 лет пытаются найти работу официантами (12,6% резюме), упаковщиками (8,6%), курьерами (7,7%), разнорабочими (4,9%) и продавцами (4,9%).
Особенности трудоустройства подростков
Трудовым кодексом установлено, что граждане России могут начинать свою трудовую карьеру в 14 лет. Но есть ограничения. Так, трудовой договор с 14-летними может быть заключен:
Для заключения трудового договора с несовершеннолетними в первую очередь необходимы:
«С 2021 года бумажная трудовая книжка несовершеннолетним не оформляется, а начало трудовой биографии учитывается сразу в электронном виде. Но, если обычная трудовая книжка была оформлена ранее, записи о новом трудоустройстве работодатель вносит и в бумажную, и в электронную трудовую», - рассказывает Светлана Шабронова, юрист hh.ru.
Все несовершеннолетние могут быть приняты на работу только после прохождения предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования), по итогам которого выдается справка. В части 2 статьи 266 ТК РФ указано, что такие осмотры (обследования) должны осуществляться ежегодно за счет средств работодателя до достижения 18-летия.
Как работать, если 14 лет еще не исполнилось?
Дети младше четырнадцати лет могут работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях, если работа не причинит ущерба здоровью и нравственному развитию. Для этого необходимо разрешение одного из родителей и органа опеки. Договор за такого ребенка подписывает родитель (опекун).