Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Фондом капремонта Архангельской области займутся органы

Проверка Контрольно-счетной палаты компании, субсидируемой из областного бюджета, выявила нарушения на впечатляющую сумму в 12.6 млн рублей.

Так:

- в 2022 году Фондом ежеквартально показатель результата использования субсидии не выполнялся, и в целом за год выполнен на 85,7%, т. е. нарушены условия предоставления субсидии, что влечет за собой возврат субсидии в размере 5,6 млн. рублей;

- Фондом необоснованно оплачены расходы, не связанные с обеспечением основой деятельности организации, что повлекло причинение ущерба бюджету области на сумму 0,2 млн. рублей;

- неэффективное использование средств субсидии Фондом составило 6,8 млн. рублей.

Материалы проверки Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области переданы в областную прокуратуру и Архангельское областное собрание депутатов.

07 июнь 08:00 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Недоступная среда. На коляске по центру Архангельска (видеорепортаж)
Читайте и обрящете. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (86)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20