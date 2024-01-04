Фондом капремонта Архангельской области займутся органы

Проверка Контрольно-счетной палаты компании, субсидируемой из областного бюджета, выявила нарушения на впечатляющую сумму в 12.6 млн рублей.

Так:

- в 2022 году Фондом ежеквартально показатель результата использования субсидии не выполнялся, и в целом за год выполнен на 85,7%, т. е. нарушены условия предоставления субсидии, что влечет за собой возврат субсидии в размере 5,6 млн. рублей;

- Фондом необоснованно оплачены расходы, не связанные с обеспечением основой деятельности организации, что повлекло причинение ущерба бюджету области на сумму 0,2 млн. рублей;

- неэффективное использование средств субсидии Фондом составило 6,8 млн. рублей.

Материалы проверки Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области переданы в областную прокуратуру и Архангельское областное собрание депутатов.